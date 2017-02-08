Ana Sayfa | EKONOMÄ° 08/02/2017 09:27

Portekiz'den TÃ¼rkiye'ye ilginÃ§ Ã§aÄŸrÄ±


Portekizli mÃ¼steÅŸar Celeste Mota, TÃ¼rkiye ve Portekiz'in ekonomik anlamda hareketlenmesi iÃ§in TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ± Ã¼lkesine yatÄ±rÄ±m yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

AB ile vize muafiyeti ve gümrük birliÄŸi konularÄ± uzun bir süredir tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken Portekiz'den ilginç bir çaÄŸrÄ± geldi. Portekiz Ankara BüyükelçiliÄŸi Ekonomi ve Ticaret MüsteÅŸarÄ± Celeste Mota, Türkiyeli yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Portekiz'e yatÄ±rÄ±ma çaÄŸÄ±rdÄ±.Celeste Mota, iki ülkenin ticaret hacimlerindeki hareketin artmasÄ±na raÄŸmen istenilen düzeyde henüz gelemediÄŸine iÅŸaret ederek, Portekiz'in 10 milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak görülmemesi gerektiÄŸini söyledi. Mota, Portekiz'in, Türkiye için Avrupa pazarÄ±na giriÅŸ kapÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade etti. AyrÄ±ca 250 milyon kiÅŸiden fazla Portekizce konuÅŸulan pazar için de aynÄ± durum söz konusu. Mota, emlak, yenilenebilir enerji gibi sektörlerde iÅŸbirliÄŸi yapÄ±labileceÄŸini belirterek, ''Bütün Türk iÅŸ adamlarÄ±nÄ± Portekiz’e davet ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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Bulgaristan'dan TÃ¼rkiye'ye mÃ¼jdeli haber elektrik yasaÄŸÄ± kalktÄ± mÄ±

TÃ¼rkiye, Makedonya, Yunanistan ve SÄ±rbistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± elektrik ihracatÄ±nÄ± durduran Bulgaristan, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesiyle birlikte ihracat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.


PTT ve Halkbank 3 bin 500 kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak

VarlÄ±k Fonu'na devredilen dev ÅŸirketlerden Halk BankasÄ± bin, PTT 2 bin 500 kiÅŸiyi iÅŸe alacaÄŸÄ±nÄ± duyurarak toplam 3 bin 500 personel alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


TÃ¼rkiye bu konuda bir ilke imza atacak

Rize Ticaret BorsasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'nin organik Ã§ay tarÄ±mÄ± ile dÃ¼nyada organik Ã§ay Ã¼reten tek Ã¼lke olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.