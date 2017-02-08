Portekiz'den TÃ¼rkiye'ye ilginÃ§ Ã§aÄŸrÄ±

Portekizli mÃ¼steÅŸar Celeste Mota, TÃ¼rkiye ve Portekiz'in ekonomik anlamda hareketlenmesi iÃ§in TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ± Ã¼lkesine yatÄ±rÄ±m yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

AB ile vize muafiyeti ve gümrük birliÄŸi konularÄ± uzun bir süredir tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±rken Portekiz'den ilginç bir çaÄŸrÄ± geldi. Portekiz Ankara BüyükelçiliÄŸi Ekonomi ve Ticaret MüsteÅŸarÄ± Celeste Mota, Türkiyeli yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± Portekiz'e yatÄ±rÄ±ma çaÄŸÄ±rdÄ±.Celeste Mota, iki ülkenin ticaret hacimlerindeki hareketin artmasÄ±na raÄŸmen istenilen düzeyde henüz gelemediÄŸine iÅŸaret ederek, Portekiz'in 10 milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak görülmemesi gerektiÄŸini söyledi. Mota, Portekiz'in, Türkiye için Avrupa pazarÄ±na giriÅŸ kapÄ±sÄ± olduÄŸunu ifade etti. AyrÄ±ca 250 milyon kiÅŸiden fazla Portekizce konuÅŸulan pazar için de aynÄ± durum söz konusu. Mota, emlak, yenilenebilir enerji gibi sektörlerde iÅŸbirliÄŸi yapÄ±labileceÄŸini belirterek, ''Bütün Türk iÅŸ adamlarÄ±nÄ± Portekiz’e davet ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.