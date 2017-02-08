TÃ¼rkiye bu konuda bir ilke imza atacak

Rize Ticaret BorsasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'nin organik Ã§ay tarÄ±mÄ± ile dÃ¼nyada organik Ã§ay Ã¼reten tek Ã¼lke olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

Rize Ticaret BorsasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet ErdoÄŸan, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n, ‘Milli TarÄ±m’ Projesi hakkÄ±nda konuÅŸtu. ErdoÄŸan, Türk çayÄ±nÄ±n DoÄŸu Karadeniz Bölgesi ve ülke için stratejik ve milli ürün olduÄŸunu belirterek bölgenin tarÄ±m havzasÄ± ilan edilmesi ve akabinde organik tarÄ±ma geçiÅŸin Türk çayÄ±nÄ±n ulusal ve uluslararasÄ± alanda rekabet gücünü arttÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Dünyada hastalÄ±klarÄ±n çoÄŸalmasÄ±yla organik üretim trendinin yükseldiÄŸine dikkat çeken ErdoÄŸan,”ArtÄ±k ülkeler özellikle organik ürün talep ediyor. BaÅŸta Amerika BirleÅŸik Devletleri, Japonya, Fransa, Ä°ngiltere, Ä°talya, Finlandiya, Ä°sviçre, Kanada ve Rusya olmak üzere tüm dünya ülkeleri organik tarÄ±m ürünlerini tercih ediyor. Türk çay sektöründe herkesin bildiÄŸi gibi kimyasal ilaç kullanÄ±lmamakta fakat kimyasal gübreleme yapÄ±lmaktaydÄ±. AslÄ±nda yarÄ± organik olan Türk çayÄ± bu uygulamayla tam organiÄŸe geçiÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Çay sektörü bu sevindirici geliÅŸmeyle dünya çay üretici ülkeleri arasÄ±nda tek ülke konumunda olacak. Ülkemize önemli ekonomik girdi kazandÄ±racak organik çay üretimini bir üretici, bir sanayici ve bir tüketici olarak destekliyor, hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum." dedi.