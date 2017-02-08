PTT ve Halkbank 3 bin 500 kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak

VarlÄ±k Fonu'na devredilen dev ÅŸirketlerden Halk BankasÄ± bin, PTT 2 bin 500 kiÅŸiyi iÅŸe alacaÄŸÄ±nÄ± duyurarak toplam 3 bin 500 personel alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve haberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre, PTT ve Halkbank'a 3 bin 500 personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.

HALKBANK'A BÄ°N KÄ°ÅžÄ° ALINACAK

Halkbank'tan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Banka; MüfettiÅŸ YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ä°ç Kontrolör YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Uzman YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, BT Uzman YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Servis Görevlisi unvanlarÄ±nda 1000 kiÅŸiye iÅŸ imkânÄ± saÄŸlayacak. 2016 KasÄ±m ayÄ±nda düzenlenen iÅŸe giriÅŸ sÄ±navlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mülakatlarda baÅŸarÄ± saÄŸlayan 500 uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n iÅŸ baÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± Halkbank'ta, diÄŸer pozisyonlar için de sÄ±navda baÅŸarÄ±lÄ± olanlar ilk çeyrek sonuna kadar görevlerine baÅŸlayacaklar.

PTT DE 2 BÄ°N 500 KÄ°ÅžÄ°YE Ä°STÄ°HDAM SAÄžLAYACAK

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve haberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunda (BTK) düzenlenen 7 Åžubat Dünya Ä°nternet Günü ve Güvenli Ä°nternet Merkezi TanÄ±tÄ±m ProgramÄ±'na katÄ±ldÄ±. ProgramÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± cevaplayan Bakan Arslan, "2017 yÄ±lÄ± içerisinde 2 bin 500 personel alacaÄŸÄ±z ve önümüzdeki hafta büro, giÅŸe ve daÄŸÄ±tÄ±cÄ± memurlar olmak üzere Ä°stanbul'da 500 kiÅŸinin alÄ±m sürecini baÅŸlatÄ±yoruz, baÅŸvurularÄ± alacaÄŸÄ±z, yÄ±l içerisinde de 2 bin 500'e tamamlayacaÄŸÄ±z bu kadroyu ki güçlenen PTT'nin daha da büyüyebilmesi ve güçlenebilmesi adÄ±na kadromuzu arttÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.