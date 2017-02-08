Bulgaristan'dan TÃ¼rkiye'ye mÃ¼jdeli haber elektrik yasaÄŸÄ± kalktÄ± mÄ±

TÃ¼rkiye, Makedonya, Yunanistan ve SÄ±rbistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± elektrik ihracatÄ±nÄ± durduran Bulgaristan, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesiyle birlikte ihracat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

Türkiye'nin de ithalat yaptÄ±ÄŸÄ± ülkeler arasÄ±nda bulunan Bulgaristan, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n düzelmesiyle elektrik enerjisi ihracat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Bulgaristan Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, enerji ihracatÄ±nÄ±n 9 Åžubat PerÅŸembe günü saat 01.00'den itibarÄ±yla baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.Bulgaristan, aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklarÄ±n neden olduÄŸu olumsuz hava koÅŸullarÄ±na baÄŸlÄ± olarak iç talebin olaÄŸanüstü yükselmesi üzerine, 13 Ocak'tan itibaren Türkiye, Makedonya, Yunanistan ve SÄ±rbistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± elektrik enerjisi ihracatÄ±nÄ± durdurmuÅŸtu.