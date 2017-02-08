Ana Sayfa | EKONOMÄ° 08/02/2017 10:09

Bulgaristan'dan TÃ¼rkiye'ye mÃ¼jdeli haber elektrik yasaÄŸÄ± kalktÄ± mÄ±


TÃ¼rkiye, Makedonya, Yunanistan ve SÄ±rbistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± elektrik ihracatÄ±nÄ± durduran Bulgaristan, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesiyle birlikte ihracat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

Türkiye'nin de ithalat yaptÄ±ÄŸÄ± ülkeler arasÄ±nda bulunan Bulgaristan, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n düzelmesiyle elektrik enerjisi ihracat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Bulgaristan Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, enerji ihracatÄ±nÄ±n 9 Åžubat PerÅŸembe günü saat 01.00'den itibarÄ±yla baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.Bulgaristan, aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklarÄ±n neden olduÄŸu olumsuz hava koÅŸullarÄ±na baÄŸlÄ± olarak iç talebin olaÄŸanüstü yükselmesi üzerine, 13 Ocak'tan itibaren Türkiye, Makedonya, Yunanistan ve SÄ±rbistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± elektrik enerjisi ihracatÄ±nÄ± durdurmuÅŸtu.

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PTT ve Halkbank 3 bin 500 kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak

VarlÄ±k Fonu'na devredilen dev ÅŸirketlerden Halk BankasÄ± bin, PTT 2 bin 500 kiÅŸiyi iÅŸe alacaÄŸÄ±nÄ± duyurarak toplam 3 bin 500 personel alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


TÃ¼rkiye bu konuda bir ilke imza atacak

Rize Ticaret BorsasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'nin organik Ã§ay tarÄ±mÄ± ile dÃ¼nyada organik Ã§ay Ã¼reten tek Ã¼lke olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.


Portekiz'den TÃ¼rkiye'ye ilginÃ§ Ã§aÄŸrÄ±

Portekizli mÃ¼steÅŸar Celeste Mota, TÃ¼rkiye ve Portekiz'in ekonomik anlamda hareketlenmesi iÃ§in TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±nÄ± Ã¼lkesine yatÄ±rÄ±m yapmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.