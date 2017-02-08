Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kanneye verilecek maaÅŸ belli oldu

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, Ã§alÄ±ÅŸan annelerin Ã§ocuklarÄ±na bakacak olan bÃ¼yÃ¼kannelere 425 lira Ã¶deneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bakan MüezzinoÄŸlu, geçtiÄŸimiz günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Åžubat sonuna kadar talep alÄ±p, mart ayÄ±nda projeyi baÅŸlatacaÄŸÄ±z. ÇocuÄŸa bakacak büyükannenin emekli olmasÄ± ya da olmamasÄ±, emekli maaÅŸÄ± almasÄ± ya da almamasÄ± önemli deÄŸil. Büyükannenin ekonomik koÅŸullarÄ± gündem dÄ±ÅŸÄ±. Önemli olan, büyükannenin saÄŸlÄ±k sorunun olmamasÄ±. Bu haktan yararlanacak olan annenin ise asgari ücretin 2 mislinden fazla ücret almÄ±yor olmasÄ± da gerekiyor. Büyükannelere ödenecek ücret ise asgari ücretin yüzde 30'u olacak. Pilot uygulama saÄŸlÄ±klÄ± olursa, büyükanneye yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ± getireceÄŸiz; o da, 65 yaÅŸ. Ama kesin deÄŸil" demiÅŸti.