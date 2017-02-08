Ana Sayfa | EKONOMÄ° 08/02/2017 10:33

Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kanneye verilecek maaÅŸ belli oldu


Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu, Ã§alÄ±ÅŸan annelerin Ã§ocuklarÄ±na bakacak olan bÃ¼yÃ¼kannelere 425 lira Ã¶deneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bakan MüezzinoÄŸlu, geçtiÄŸimiz günlerde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Åžubat sonuna kadar talep alÄ±p, mart ayÄ±nda projeyi baÅŸlatacaÄŸÄ±z. ÇocuÄŸa bakacak büyükannenin emekli olmasÄ± ya da olmamasÄ±, emekli maaÅŸÄ± almasÄ± ya da almamasÄ± önemli deÄŸil. Büyükannenin ekonomik koÅŸullarÄ± gündem dÄ±ÅŸÄ±. Önemli olan, büyükannenin saÄŸlÄ±k sorunun olmamasÄ±. Bu haktan yararlanacak olan annenin ise asgari ücretin 2 mislinden fazla ücret almÄ±yor olmasÄ± da gerekiyor. Büyükannelere ödenecek ücret ise asgari ücretin yüzde 30'u olacak. Pilot uygulama saÄŸlÄ±klÄ± olursa, büyükanneye yaÅŸ sÄ±nÄ±rlamasÄ± getireceÄŸiz; o da, 65 yaÅŸ. Ama kesin deÄŸil" demiÅŸti.

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Bulgaristan'dan TÃ¼rkiye'ye mÃ¼jdeli haber elektrik yasaÄŸÄ± kalktÄ± mÄ±

TÃ¼rkiye, Makedonya, Yunanistan ve SÄ±rbistan'a yaptÄ±ÄŸÄ± elektrik ihracatÄ±nÄ± durduran Bulgaristan, hava koÅŸullarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesiyle birlikte ihracat yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.


PTT ve Halkbank 3 bin 500 kiÅŸiye istihdam saÄŸlayacak

VarlÄ±k Fonu'na devredilen dev ÅŸirketlerden Halk BankasÄ± bin, PTT 2 bin 500 kiÅŸiyi iÅŸe alacaÄŸÄ±nÄ± duyurarak toplam 3 bin 500 personel alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


TÃ¼rkiye bu konuda bir ilke imza atacak

Rize Ticaret BorsasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet ErdoÄŸan TÃ¼rkiye'nin organik Ã§ay tarÄ±mÄ± ile dÃ¼nyada organik Ã§ay Ã¼reten tek Ã¼lke olacaklarÄ±nÄ± ifade etti.