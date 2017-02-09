Ana Sayfa | EKONOMÄ° 09/02/2017 14:32

Benzine indirim mi geliyor


YarÄ±ndan itibaren benzin fiyatlarÄ±nda 6-7 kuruÅŸluk indirim bekleniyor.

YarÄ±ndan itibaren geçerli olmak üzere benzinde indirim bekleniyor. Rafineri çÄ±kÄ±ÅŸ fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik beklendiÄŸi için, 10 Åžubat 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin pompa satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nda 6-7 kuruÅŸ indirim bekleniyor. Petrol Ürünleri Ä°ÅŸverenler SendikasÄ±(PÜÄ°S) twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, motorin fiyatÄ±nda ise 9 Åžubat 2017-10 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor.

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