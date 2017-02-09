FÃ¼ze devinden TÃ¼rkiye'ye bomba teklif

ABD-Almanya-Ä°talya ortaklÄ±ÄŸÄ±ndaki MEADS ÅŸirketi orta menzilli hava savunma fÃ¼zesi iÃ§in TÃ¼rkiye'ye teknoloji transferinde bulunabileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Türkiye uzun yÄ±llardÄ±r hava savunma sistemleri konusunda orta ve yüksek irtifa için füze alÄ±m için çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor. Özellikle Suriye krizinden sonra ortaya çÄ±kan balistik füze tehdidinin ardÄ±ndan Türkiye, NATO'dan güney sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n korunmasÄ± için füze bataryasÄ± talep etmiÅŸti.DiÄŸer taraftan yapÄ±lan füze ihalesinde Çinli FD2000 sistemi seçilmiÅŸti. NATO'da ciddi bir krize neden olan bu seçim sonrasÄ±nda Çin CPMIEC ÅŸirketi ile teknoloji transferi konusunda anlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸ, ihale 2015 sonunda iptal edilmiÅŸti. Her türlü teknoloji transferi için hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirten MEADS UluslararasÄ± Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Müdürü Mirko Niederkofler, "Geçen yÄ±ldan bu yana Türk yetkililer ile görüÅŸüyoruz. Her türlü iÅŸbirliÄŸine ve teknoloji transferine hazÄ±rÄ±z. Bu konuda bir kÄ±sÄ±tlamamÄ±z yok. Türkiye isterse hava savunma füze sistemimizde Roketsan'Ä±n, Aselsan'Ä±n geliÅŸtirdiÄŸi roket, radar ve yazÄ±lÄ±mlar kullanabilir. Sistem geliÅŸmiÅŸ radar aÄŸÄ± ile daha az batarya ile operasyon yapabiliyor" dedi.