Ek promosyondan yararlanmak isteyen emeklilere Ã¶n baÅŸvuru ÅŸartÄ±

12 milyon emekli ek promosyondan yararlanmak iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor.

Emekliler yÄ±llardÄ±r bekledikleri promosyona kavuÅŸuyor. 12 milyon emekliye 300 ila 450 TL arasÄ±nda deÄŸiÅŸen paralar Mart'tan itibaren ödenecek. Bankalar ön baÅŸvurularÄ± almaya baÅŸladÄ±. Promosyon konusunda akÄ±llardaki sorularÄ±n cevaplarÄ± ise ÅŸöyle:

1) Kimler promosyon alacak?

SSK, BaÄŸ-Kur ve Emekli SandÄ±ÄŸÄ±'ndan emekli maaÅŸÄ± alan yaklaÅŸÄ±k 12 milyon vatandaÅŸ promosyon alacak. ÖlmüÅŸ emeklilerin dul ve yetimleri de kapsam dahilinde.

2) BaÅŸvuru yapÄ±lacak mÄ±?

Evet. Promosyon veren bankalarla sözleÅŸme imzalanmasÄ± gerekiyor. BaÅŸvuru yapÄ±lmazsa bankalar promosyon ödemeyecek.

3) Hangi bankalar ödeyecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ziraat, Ä°ÅŸ, Garanti BankasÄ±, Akbank ve ING Bank ile protokol imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

VakÄ±fbank ve Halkbank ile özel bankalar da bekliyor.

4) Emekliler kaç lira alacak?

MaaÅŸÄ± 1000 liranÄ±n altÄ±ndaki emeklilere en az 300 lira, 1000-2000 lira arasÄ±nda olanlara 375 lira 2000 liranÄ±n üzerindeki maaÅŸlara ise en az 450 lira promosyon ödenecek. Bankalar bu paralarÄ±n üzerine çÄ±kabilecek.

5) Para her yÄ±l mÄ± ödenecek?

Emekliler paralarÄ±nÄ± 3 yÄ±lda bir alacak.

6) Promosyonu almak için ÅŸartlar neler?

Emekli bankasÄ±nÄ± seçebilecek. 3 yÄ±l aynÄ± bankadan maaÅŸ çekilecek. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazÄ±sÄ±na göre, en az iki fatura için otomatik ödeme talimatÄ± verilecek. AyrÄ±ca bankadan kredi kartÄ± almak ya da kredili mevduat hesabÄ± açtÄ±rmak gerekecek. Emekliler maaÅŸlarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± ATM'den sÄ±nÄ±rsÄ±z çekebilecek. Hesap iÅŸletim ücreti ödemeyecek.

7) Süre dolmadan ayrÄ±lan ne yapacak?

SözleÅŸmeye uymadan bankadan maaÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek isteyene sistem izin vermeyecek. Ancak aynÄ± bankanÄ±n baÅŸka ÅŸubesine aktarabilecek.

8) MaaÅŸ veren bankayÄ± deÄŸiÅŸtirmek mümkün olacak mÄ±?

Ä°steyen emekli bankasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebilecek. Ancak sistem kredi kullananlara bu izni vermiyor. Kredi taksitlerinin bitmesini takiben deÄŸiÅŸiklik yapÄ±labilecek.

9) MaaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±m banka protokol imzaladÄ± ne yapayÄ±m?

Bankaya baÅŸvurup 3 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma yapabilirsiniz. Daha fazla promosyon vaat eden bir bankaya da geçebilirsiniz.

10) Ödemeler ne zaman ve nasÄ±l yapÄ±lacak?

Promosyon için ÅŸu anda baÅŸvurabilirsiniz. BazÄ± bankalar ön baÅŸvurularÄ± almaya baÅŸladÄ±. Ödemeler mart ayÄ±ndan itibaren, peÅŸin ve tek seferde yapÄ±lacak.