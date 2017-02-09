SGK'dan Ã§ifte maaÅŸ alma ÅŸartÄ± deÄŸiÅŸti

SGK'dan Ã§ift maaÅŸ alma ÅŸartÄ±, statÃ¼sÃ¼ye baÄŸlandÄ±. Anne ve babanÄ±n 2008'den Ã¶nce Ã¶lmÃ¼ÅŸ olmasÄ± da Ã§ift maaÅŸ almanÄ±zÄ± etkileyen bir baÅŸka sebep.

Dul ve yetim kadÄ±nlarÄ±n çift maaÅŸ alma ÅŸartÄ± ölen kiÅŸinin SGK'dan emekli olma statüsüne göre deÄŸiÅŸiyor. YapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle ölen anne/ babasÄ±nÄ±n ya da eÅŸinin maaÅŸÄ±nÄ± almak isteyen kadÄ±nlar için 1 Ekim 2008 önemli bir kriter oldu. SigortalÄ±lÄ±k statüsü farklÄ± ve eÅŸ veya anne-babanÄ±n ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölmüÅŸse iki maaÅŸ baÄŸlanacak. Örnek verecek olursak eÅŸi memur emeklisi, babasÄ± SSK veya BAÄž-KUR emeklisi olan kadÄ±nlar için eÅŸin ve babanÄ±n ölüm tarihinin önemi yok. Her halde iki maaÅŸ alma haklarÄ± var.