ErdoÄŸan bombayÄ± patlattÄ± dev tesis bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±yor

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak'Ä±n Ã¶nem verdiÄŸi Tuz GÃ¶lÃ¼ DoÄŸalgaz YeraltÄ± Depolama Tesisi'nde bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸla birlikte gaz depolanmasÄ±na baÅŸlanacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±lacaÄŸÄ± törenle yaklaÅŸÄ±k 700 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en büyük gaz depolama tesisi faaliyete geçecek. Proje kapsamÄ±nda, Tuz Gölü'nün yaklaÅŸÄ±k 40 km güneyindeki Aksaray'Ä±n SultanhanÄ± Beldesi yakÄ±nlarÄ±nda yerin yaklaÅŸÄ±k bin 100 ile bin 400 metre altÄ±nda bulunan tuz yapÄ±larÄ±nda doÄŸalgaz depolanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bugün gaz basma iÅŸlemini baÅŸlatmak suretiyle hizmete alacaÄŸÄ± tesisteki çalÄ±ÅŸmalar depolama yapÄ±lÄ±rken de devam edecek. Tesis kÄ±sa süre içerisinde tam kapasiteyle hizmet verecek. CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸta "DepolamanÄ±n çÄ±lgÄ±n projesi" nin müjdesini de vermesi bekleniyor. 2004'te ilk mühendislik çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlayan projenin inÅŸaatÄ±na 2013'te baÅŸlandÄ±. Bakan Albayrak, göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk günden bu yana Tuz Gölü projesi ile yakÄ±ndan ilgilendi. Yerinde incelemelerde bulunan Bakan Albayrak, Çinli yüklenici firma mühendislerine kadar görevli birçok yetkili ile görüÅŸtü. 700 milyon dolara mal olan tesiste toplamda 1.2 milyar m3 çalÄ±ÅŸma gazÄ± ve 40 milyon m3/ gün geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alÄ±nmasÄ± planlanÄ±yor. Dünya BankasÄ± Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Cyril Muller de projeye finansman saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Kaynak:Sabah