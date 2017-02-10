Kira bildirimi yapmayanlara ceza yaÄŸacak

HÃ¼kÃ¼met yeni kararnameyle gÃ¼nlÃ¼k kiralÄ±k evler iÃ§in kimlik bildirimi yapma zorunluluÄŸu getirdi. Yapmayana ise, 10 bin TL ceza kesilecek.

678 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda, günübirlik ev kiralayanlara da kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi. Buna göre, 1774 sayÄ±lÄ± Kimlik Bildirme Kanunu'nun ikinci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±na, 'bekar odalarÄ±' ibaresinden sonra gelmek üzere 'günübirlik kiralanan evler' ibaresi eklendi. YapÄ±lan düzenleme uyarÄ±nca ilgili kanunun ikinci maddesinde yer verilen özel veya resmi her türlü konaklama tesisine, tüm kayÄ±tlarÄ±nÄ± bilgisayarda günü gününe tutma, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine baÄŸlanarak mevcut bilgi, belge ve kayÄ±tlarÄ± genel kolluk kuvvetlerine anlÄ±k olarak bildirme zorunluluÄŸu getirilmiÅŸ oldu. sorumlu iÅŸleticileri, bu yerlerde ücretli veya ücretsiz, gündüz veya gece, yatacak yer gösterdikleri yerli veya yabancÄ± herkesin kimlik ve geliÅŸ-ayrÄ±lÄ±ÅŸ kayÄ±tlarÄ±nÄ±, örneÄŸine ve usulüne uygun ÅŸekilde günü gününe tutmak, genel kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazÄ±r bulundurmak zorunda. Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine baÄŸlanmayanlara 10 bin lira, anlÄ±k veri göndermeyen veya gerçeÄŸe aykÄ±rÄ± kayÄ±t tutanlara 5 bin lira idari para cezasÄ± kesilecek. BunlarÄ±n tekrarÄ± halinde ise iÅŸletme ruhsatlarÄ± iptal edilecek" dedi.