Kipa maÄŸazalarÄ± 1 Mart'tan sonra tarih oluyor

Migros, 1 Mart'tan itibaren Kipa maÄŸazalarÄ±nÄ±n hisselerini devir alacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Kipa'nÄ±n 20 kentteki 26 AVM'sinin de Migros'un olacaÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, devir süreciyle ilgili gerekli iÅŸlemlerin hÄ±zla tamamlanarak, hisse devrinin 1 Mart 2017'de gerçekleÅŸmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada görüÅŸlerine yer verilen Migros Ticaret AÅž Genel Müdürü Özgür Tort, "Kipa satÄ±n alma yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±zÄ±, perakendenin geleceÄŸine olan inancÄ±mÄ±zÄ±n peÅŸinden giderek gerçekleÅŸtiriyoruz. UluslararasÄ± arenada önemli bir marka olan Tesco'nun, Kipa'ya kattÄ±ÄŸÄ± zenginlik, baÅŸarÄ±lÄ± Kipa çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve Kipa'nÄ±n perakende hizmeti, Migros satÄ±n almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan daha da güçlenecek. Hep birlikte çÄ±tayÄ± yukarÄ± taÅŸÄ±yarak Migros'un perakende sektöründeki öncülüÄŸünü zenginleÅŸtireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.