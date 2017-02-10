Ana Sayfa | EKONOMÄ° 10/02/2017 09:33

Kipa maÄŸazalarÄ± 1 Mart'tan sonra tarih oluyor


Migros, 1 Mart'tan itibaren Kipa maÄŸazalarÄ±nÄ±n hisselerini devir alacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Kipa'nÄ±n 20 kentteki 26 AVM'sinin de Migros'un olacaÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, devir süreciyle ilgili gerekli iÅŸlemlerin hÄ±zla tamamlanarak, hisse devrinin 1 Mart 2017'de gerçekleÅŸmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada görüÅŸlerine yer verilen Migros Ticaret AÅž Genel Müdürü Özgür Tort, "Kipa satÄ±n alma yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±zÄ±, perakendenin geleceÄŸine olan inancÄ±mÄ±zÄ±n peÅŸinden giderek gerçekleÅŸtiriyoruz. UluslararasÄ± arenada önemli bir marka olan Tesco'nun, Kipa'ya kattÄ±ÄŸÄ± zenginlik, baÅŸarÄ±lÄ± Kipa çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve Kipa'nÄ±n perakende hizmeti, Migros satÄ±n almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan daha da güçlenecek. Hep birlikte çÄ±tayÄ± yukarÄ± taÅŸÄ±yarak Migros'un perakende sektöründeki öncülüÄŸünü zenginleÅŸtireceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Trump'Ä±n vergi dedi ABD borsalarÄ±nÄ± rekora koÅŸtu

Beyaz Saray'da havayolu ÅŸirketlerinin yÃ¶neticileriyle bir araya gelen Trump, Amerikan iÅŸ vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ azaltmaktan bahsedince borsalarda yÃ¼kselme gerÃ§ekleÅŸti.


Kira bildirimi yapmayanlara ceza yaÄŸacak

HÃ¼kÃ¼met yeni kararnameyle gÃ¼nlÃ¼k kiralÄ±k evler iÃ§in kimlik bildirimi yapma zorunluluÄŸu getirdi. Yapmayana ise, 10 bin TL ceza kesilecek.


Dolar deÄŸer kaybetmeye devam ediyor

Dolar, haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde yine deÄŸer kaybediyor. Sabah saatlerinden bu yana 3,68'i gÃ¶ren dolarÄ±n kapanÄ±ÅŸa kadar 3.66'ya ineceÄŸi sÃ¶yleniyor.