Ana Sayfa | EKONOMÄ° 10/02/2017 09:27

Dolar deÄŸer kaybetmeye devam ediyor


Dolar, haftanÄ±n son gÃ¼nÃ¼nde yine deÄŸer kaybediyor. Sabah saatlerinden bu yana 3,68'i gÃ¶ren dolarÄ±n kapanÄ±ÅŸa kadar 3.66'ya ineceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Çetinkaya'nÄ±n Londra'da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarÄ±n etkisiyle aÅŸaÄŸÄ± yönlü hareket eden dolar güne 3.68'den baÅŸladÄ±. Euro ise 3.93 seviyesinden iÅŸlem görüyor. UluslararasÄ± piyasalardaki ilk iÅŸlemlerde dolar/TL 3.6840 liradan iÅŸlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.06 düÅŸüÅŸle 3.9289 seviyesinde yer alÄ±rken, euro/dolar 1,0662'den güne baÅŸladÄ±.

 

 

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