Trump'Ä±n vergi dedi ABD borsalarÄ±nÄ± rekora koÅŸtu

Beyaz Saray'da havayolu ÅŸirketlerinin yÃ¶neticileriyle bir araya gelen Trump, Amerikan iÅŸ vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ azaltmaktan bahsedince borsalarda yÃ¼kselme gerÃ§ekleÅŸti.

Amerikan iÅŸ dünyasÄ± ile temaslarÄ±nÄ± sürdüren Trump, Beyaz Saray'da havayolu ÅŸirketlerinin yöneticileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Amerikan iÅŸletmelerini rahatlatacak adÄ±mlarÄ± atmaya kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Amerikan iÅŸ yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adÄ±m ve iÅŸler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduÄŸumuza inanÄ±yorum. Önümüzdeki iki veya üç hafta içinde vergi açÄ±sÄ±ndan fevkalade bir ÅŸey açÄ±klayacaÄŸÄ±z." Trump'Ä±n vergi reformu hakkÄ±ndaki yorumlarÄ±, New York borsasÄ±nda iÅŸlem gören hisse senetlerine olumlu yansÄ±dÄ±. Standard and Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji endeksleri, yüzde 0,7 artÄ±ÅŸla tüm zamanlarÄ±n en yüksek seviyesine ulaÅŸtÄ±. Benzer ÅŸekilde, Dow Jones Endeksi 150 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla 20.200 puanÄ± aÅŸarak rekor kÄ±rdÄ±.