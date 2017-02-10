Ana Sayfa | EKONOMÄ° 10/02/2017 09:38

Trump'Ä±n vergi dedi ABD borsalarÄ±nÄ± rekora koÅŸtu


Beyaz Saray'da havayolu ÅŸirketlerinin yÃ¶neticileriyle bir araya gelen Trump, Amerikan iÅŸ vergi yÃ¼kÃ¼nÃ¼ azaltmaktan bahsedince borsalarda yÃ¼kselme gerÃ§ekleÅŸti.

Amerikan iÅŸ dünyasÄ± ile temaslarÄ±nÄ± sürdüren Trump, Beyaz Saray'da havayolu ÅŸirketlerinin yöneticileriyle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da Amerikan iÅŸletmelerini rahatlatacak adÄ±mlarÄ± atmaya kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Amerikan iÅŸ yerlerinin genel vergi yükünü azaltmak büyük bir adÄ±m ve iÅŸler yolunda gidiyor. Belirlenen takvimin çok önünde olduÄŸumuza inanÄ±yorum. Önümüzdeki iki veya üç hafta içinde vergi açÄ±sÄ±ndan fevkalade bir ÅŸey açÄ±klayacaÄŸÄ±z." Trump'Ä±n vergi reformu hakkÄ±ndaki yorumlarÄ±, New York borsasÄ±nda iÅŸlem gören hisse senetlerine olumlu yansÄ±dÄ±. Standard and Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji endeksleri, yüzde 0,7 artÄ±ÅŸla tüm zamanlarÄ±n en yüksek seviyesine ulaÅŸtÄ±. Benzer ÅŸekilde, Dow Jones Endeksi 150 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla 20.200 puanÄ± aÅŸarak rekor kÄ±rdÄ±.

 

 

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