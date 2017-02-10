Ana Sayfa | EKONOMÄ° 10/02/2017 11:34

1.5 milyon kiÅŸinin iÅŸ bulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak istihdam paketi hazÄ±r


Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu "1.5 milyon kiÅŸinin iÅŸ bulmasÄ±na olanak saÄŸlayacak olan istihdam paketi hazÄ±r." dedi.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, 1.5 milyon kiÅŸinin iÅŸ bulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak paketin hÄ±zla hayata geçireceÄŸini belirtti. Bakan MüezzinoÄŸlu, paket kapsamÄ±nda kadÄ±nlar baÅŸta olmak üzere dezavantajlÄ± kesimlere pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k uygulayarak 100 bin kontenjan ayÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi. Bakan Mehmet MüezzinoÄŸlu, paketin detaylarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: Ä°stihdam paketi kapsamÄ±nda mesleki eÄŸitim kurslarÄ±ndan 200 bin kiÅŸi yararlanacak. BunlarÄ±n iÅŸ sahibi olmasÄ± saÄŸlanacak. Önümüzdeki dönem 150 bin kiÅŸi topluma yararlÄ± çalÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda istihdam edilecek. Bu kiÅŸiler aÄŸaçlandÄ±rma, okul temizliÄŸi, parklarÄ±n bakÄ±mÄ± gibi iÅŸlerde 9 ay çalÄ±ÅŸacak. 500 bin kiÅŸinin iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitimi ile istihdamÄ± saÄŸlanacak. Ä°ÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitimi sürecince bu kiÅŸilerin maaÅŸlarÄ± devlet tarafÄ±ndan ödenecek. EÄŸitim sonunda kalÄ±cÄ± istihdam olur yani iÅŸveren iÅŸbaÅŸÄ± eÄŸitimi alanlarÄ±n iÅŸine devamÄ±nÄ± isterse yeni teÅŸvikten yararlanacak. Yani bu kiÅŸiler artÄ± istihdam sayÄ±lÄ±p tüm vergi ve primlerini devlet ödeyecek. Ä°ÅŸverene sadece maaÅŸÄ± ödemek kalacak.

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