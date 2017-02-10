DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸirketin Ä°stiklal Caddesi'ndeki ÅŸubesine haciz geldi

100'Ã¼n Ã¼zerinde ÅŸubesi bulunan Simit SarayÄ±'nÄ±n Taksim Ä°stiklal Caddesi'ndeki ÅŸubesine 3 milyon TL haciz geldi.

Türkiye'nin yanÄ± sÄ±ra yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da onlarca maÄŸazasÄ± bulunan Simit SarayÄ± ile kiracÄ±sÄ± olduÄŸu kiÅŸiler arasÄ±nda 'kriz' yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Ünlü markanÄ±n Ä°stiklal Caddesi'ndeki maÄŸazasÄ±na geçtiÄŸimiz günlerde haciz için gidildi. Ödeme yapÄ±lÄ±nca fiili haciz yapÄ±lmadÄ±. Taraflar arasÄ±nda 4 yÄ±ldÄ±r süren davalara konu ödenmeyen kira miktarÄ±nÄ±n ise 3 milyon TL seviyesinde olduÄŸu öÄŸrenildi. Ä°stanbul 9. Sulh Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme Simit SarayÄ±'nÄ±n ödemediÄŸi 6 aylÄ±k kira için toplam 417 bin 489 liralÄ±k ödeme yapmasÄ±na hükmetti. Mahkemenin kararÄ± Ä°stanbul 4. Ä°cra MüdürlüÄŸü nezdinde iÅŸleme konuldu. AlacaklÄ± taraf avukatlarÄ±ndan Görkem Gökçe haciz memurlarÄ± ile birlikte geçtiÄŸimiz 1 Åžubat günü Simit SarayÄ±'nÄ±n Ä°stiklal Caddesi'ndeki maÄŸazasÄ±na haciz iÅŸlemi için gitti. Ödemenin yapÄ±lmasÄ± sonrasÄ± haciz iÅŸleminin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Haciz tutanaÄŸÄ±na göre, ödemenin yapÄ±lmasÄ± için süre talep edildi. AlacaklÄ± taraf, bu talebi kabul edince haciz iÅŸlemi durduruldu. Taraflar söz konusu tutanaÄŸÄ± imza altÄ±nda aldÄ±.

Kaynak: Hürriyet