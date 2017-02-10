Ana Sayfa | EKONOMÄ° 10/02/2017 13:42

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na arabalÄ± vapur hattÄ± geliyor


Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ± arabalÄ± vapur hattÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. ArtÄ±k Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ± 7-8 dakika sÃ¼recek.

Ä°stanbul trafiÄŸinin yükünü azaltmak için yapÄ±n çalÄ±ÅŸmalara bir yenisi daha ekleniyor. Ä°stinye ve Çubuklu arasÄ±nda hizmet verecek arabalÄ± vapur hattÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda sona gelindi. Proje kapsamÄ±nda Ä°stinye ve Çubuklu'daki iskeleler tamamlandÄ±. GiÅŸelerin yerleÅŸtirildiÄŸi hatta çalÄ±ÅŸacak 2 arabalÄ± vapur Ä°stinye iskelesine getirildi. 3 arabalÄ± vapurun çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± hatta, 20 dakikada bir karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sefer yapÄ±lacaÄŸ, yolculuk süresinin 7-8 dakika olacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. Proje kapsamÄ±nda bu hatta yÄ±lda 1 milyon aracÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± planlanÄ±yor. Ä°stanbul en yoÄŸun iÅŸ merkezlerinden biri olan Maslak çevresi ve köprü yollarÄ±nÄ± rahatlatmasÄ± beklenen yeni projede son detaylarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. HattÄ±n kesin açÄ±lÄ±ÅŸ tarihinin ise önümüzdeki günlerde açÄ±klanmasÄ± bekleniyor.

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