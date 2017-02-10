Ana Sayfa | EKONOMÄ° 10/02/2017 13:37

THY'nin yolcu uÃ§aÄŸÄ± kalkÄ±ÅŸa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ± pistte geri dÃ¶ndÃ¼


Ä°stanbul'dan Kazablanka'ya giden uÃ§ak kalkmak iÃ§in pist baÅŸÄ±na geldiÄŸinde, uÃ§aktaki bir yolcunun panik atak krizi geÃ§mesi sonucu geri dÃ¶ndÃ¼. Yolcunun saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edilmesinden sonra uÃ§uÅŸ rÃ¶tarlÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti.

Beraberinde 339 yolcunun bulunduÄŸu Atatürk HavalimanÄ±ndan saat 10.50'de havalanacak olan Türk Hava YollarÄ±nÄ±n (THY) Kazablanka'ya gidecek uçaÄŸÄ± pist baÅŸÄ±na hareket ettiÄŸi sÄ±rada bir yolcu panik atak krizi geçirdi. Fas uyruklu yolcunun kriz geçirmesi üzerine TK617 sefer sayÄ±lÄ± Boeing 777 tipi uçaÄŸÄ±n pilotu park yerine geri dönme kararÄ± aldÄ±. Panik atak krizi geçiren yolcu uçaktan indirildikten sonra saÄŸlÄ±k ekipleri yolcuya müdahale etti. Yolcu uçaktan ambulansla alÄ±nÄ±rken THY uçaÄŸÄ± ise gecikmeli olarak havalandÄ±.

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