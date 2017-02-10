Merkez BankasÄ±'na FETÃ– operasyonu

FETÃ– operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen Merkez BankasÄ±'nda 36, Kamu Ä°hale Kurumu'nda ise 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Merkez BankasÄ± ve Kamu Ä°hale Kurumu'na operasyon düzenlendi. Örgütün, kriptolu haberleÅŸe aÄŸÄ± olan ByLock'u kullandÄ±klarÄ± belirlenen Merkez BankasÄ±'nda 36, KÄ°K'de ise 10 kiÅŸiye yönelik gözaltÄ± iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±. Toplamda 46 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet'te iÅŸlemleri devam eden ÅŸüphelilerin bazÄ±larÄ±nÄ±n halen görevde olduklarÄ± bazÄ±larÄ±nÄ±n ise FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda ihraç edildikleri öÄŸrenildi.