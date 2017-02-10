Ana Sayfa | EKONOMÄ° 10/02/2017 17:30

Rusya ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi artÄ±yor

tÃ¼rkiye ve rusya

AlÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Rus hÃ¼kÃ¼meti TÃ¼rkiye'yle ticari, ekonomik, bilimsel ve kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸbirliÄŸi programÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde talimat verdi

Rus devletinin resmi evrakÄ±nÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± internet portalÄ±ndaki  kararnameye göre hükümet, Türkiye ile 2017-2020 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan, orta-vade  ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel iÅŸbirliÄŸi programÄ±nÄ±n imzalanmasÄ±  yönündeki talimatÄ± Rusya Ekonomi KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na iletti.

Kremlin BasÄ±n Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir süre önce yaptÄ±ÄŸÄ±  açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir  Putin’in katÄ±lÄ±mÄ± ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi  (ÜDÄ°K) toplantÄ±sÄ±nÄ±n mart baÅŸÄ±nda gerçekleÅŸmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Daha önce 2015'te düzenlenmesi planlanlanan ÜDÄ°K toplantÄ±sÄ±, iki ülke  arasÄ±nda yaÅŸanan uçak krizi nedeniyle iptal edilmiÅŸti.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Merkez BankasÄ±'na FETÃ– operasyonu

FETÃ– operasyonu kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen Merkez BankasÄ±'nda 36, Kamu Ä°hale Kurumu'nda ise 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.


Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na arabalÄ± vapur hattÄ± geliyor

Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ± arabalÄ± vapur hattÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±. ArtÄ±k Ä°stinye-Ã‡ubuklu arasÄ± 7-8 dakika sÃ¼recek.


THY'nin yolcu uÃ§aÄŸÄ± kalkÄ±ÅŸa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ± pistte geri dÃ¶ndÃ¼

Ä°stanbul'dan Kazablanka'ya giden uÃ§ak kalkmak iÃ§in pist baÅŸÄ±na geldiÄŸinde, uÃ§aktaki bir yolcunun panik atak krizi geÃ§mesi sonucu geri dÃ¶ndÃ¼. Yolcunun saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edilmesinden sonra uÃ§uÅŸ rÃ¶tarlÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸti.