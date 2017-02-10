Rusya ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi artÄ±yor

AlÄ±nan son bilgilere gÃ¶re Rus hÃ¼kÃ¼meti TÃ¼rkiye'yle ticari, ekonomik, bilimsel ve kÃ¼ltÃ¼rel iÅŸbirliÄŸi programÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde talimat verdi

Rus devletinin resmi evrakÄ±nÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± internet portalÄ±ndaki kararnameye göre hükümet, Türkiye ile 2017-2020 yÄ±llarÄ±nÄ± kapsayan, orta-vade ticari, ekonomik, bilimsel ve kültürel iÅŸbirliÄŸi programÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± yönündeki talimatÄ± Rusya Ekonomi KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±’na iletti.

Kremlin BasÄ±n Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir süre önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin’in katÄ±lÄ±mÄ± ile düzenlenecek Rusya-Türkiye Üst Düzey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (ÜDÄ°K) toplantÄ±sÄ±nÄ±n mart baÅŸÄ±nda gerçekleÅŸmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.Daha önce 2015'te düzenlenmesi planlanlanan ÜDÄ°K toplantÄ±sÄ±, iki ülke arasÄ±nda yaÅŸanan uçak krizi nedeniyle iptal edilmiÅŸti.