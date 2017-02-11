Ana Sayfa | EKONOMÄ° 11/02/2017 08:01

FED'de Trump depremi bankanÄ±n en Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi istifa etti


ABD Merkez BankasÄ± FED'in YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Daniel Tarullo gÃ¶revinden istifa etti. BÃ¶ylece FED'de boÅŸalan koltuk sayÄ±sÄ± 3'e Ã§Ä±ktÄ±.

ABD Merkez BankasÄ± FED'in finansal düzenlemelerden sorumlu en üst düzey yöneticisi Tarullo'nun istifasÄ±, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n ilgili regülasyonlarÄ± gevÅŸetmeye yönelik BaÅŸkanlÄ±k kararnamesinden bir hafta sonra gerçekleÅŸti. FED'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, Daniel Tarullo, Ocak 2009'dan bu yana sürdürdüÄŸü Yönetim Kurulu üyeliÄŸinden 5 Nisan'da ayrÄ±lmak üzere istifa etti.BankanÄ±n yönetim kurulu üyelerinin ABD BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan aday gösterildikten sonra Senato'da onaylanmasÄ± gerekiyor.Trump'Ä±n nisanda 3'e çÄ±kacak boÅŸluÄŸu doldurmak için seçeceÄŸi isimler, yönetim kurulu üyelerinin, FED'in para politikalarÄ±nÄ± belirleyen Federal AçÄ±k Piyasa Komitesi'nde (FOMC) kalÄ±cÄ± oy hakkÄ±na sahip olmasÄ± nedeniyle kritik önem taÅŸÄ±yor.FED Yönetim Kurulu'nun mevcut üyeleri, Janet Yellen, Stanley Fischer, Jerome Powell, Lael Brainard ve Daniel Tarullo, ABD'nin 44. BaÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan seçilmiÅŸti

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