Ana Sayfa | EKONOMÄ° 11/02/2017 09:54

Lastik gibi uzuyor diyenlere Ã¼retici tepki gÃ¶sterdi


VatandaÅŸÄ±n, "zirai ilaÃ§lar yÃ¼zÃ¼nden biberler lastik gibi uzuyor" ÅŸeklinde konuÅŸmasÄ± Ã¼zerine Ã¼reticilerden aÃ§Ä±klama geldi.

Antalya'nÄ±n Kumluca Ä°lçesi'ndeki üreticiler biberin uzun ömürlü olmasÄ± için zirai ilaç kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na tepki gösterdi. Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Süleyman Kayhan, "Çiftçilerimiz biberde zirai ilaç kullanmÄ±yor. 'Biyolojik mücadele' dediÄŸimiz böcekli üretim yapÄ±yorlar" dedi.Türkiye'nin yaÅŸ sebze meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da biber üretimi yapan çiftçiler, biberin uzun ömürlü olmasÄ± için zirai ilaç kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialara tepki gösterdi. Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Süleyman Kayhan, "BasÄ±nda duyduÄŸumuz haberlerde; biberlerin lastik gibi olduÄŸu, kÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, bunun sebebinin de uzun ömürlü olsun diye zirai ilaç kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Biberlerin lastik gibi uzamasÄ± kimyasal ilaçlardan kaynaklanmÄ±yor. AÄŸacÄ±ndan toplanan biberler Ä°stanbul ve Ankara gibi ÅŸehirlere uzun sürede ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±ndan veya raflarda uzun süre bekletildiÄŸi için suyunu kaybediyor, bu yüzden lastik gibi uzuyor" dedi.

 

 

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