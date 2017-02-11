AtatÃ¼rk HavalimanÄ± kapatÄ±lÄ±yor mu iÅŸte o aÃ§Ä±klama

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Funda Ocak, yÄ±llÄ±k deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda yeni yapÄ±lan havalimanÄ±yla birlikte AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n kapatÄ±lÄ±p kapatÄ±lmayacaÄŸÄ± konusunda konuÅŸtu.

Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel Müdürü Funda Ocak, DHMÄ°'nin Florya'daki sosyal tesislerinde geleneksel olarak gerçekleÅŸtirilen yÄ±llÄ±k deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda, Atatürk HavalimanÄ± muhabirleriyle bir araya geldi. HavacÄ±lÄ±k sektörünün 2016 yÄ±lÄ± performansÄ±nÄ± ve sivil havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n gelecek hedeflerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan Ocak, Ä°stanbul'da yapÄ±mÄ± devam eden yeni havalimanÄ±ndan, DHMÄ°'nin küresel hedeflerine ve ülke genelindeki havalimanlarÄ±nÄ±n güvenlik önlemlerine kadar çok sayÄ±da konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu. Ocak, Atatürk HavalimanÄ±nÄ±n akÄ±betine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bütün büyük metropollerde olduÄŸu gibi Ä°stanbul'da da yeni havalimanÄ±nÄ±n mutlaka bir yedek meydanÄ± olmasÄ± lazÄ±m. Burada genel havacÄ±lÄ±k, müstakil kargo, uçuÅŸ eÄŸitim merkezleri, bakÄ±m onarÄ±m merkezleriyle ilgili bir bölüm kalacak" dedi.