Ana Sayfa | EKONOMÄ° 11/02/2017 11:09

750 bin esnafa vergi kolaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in son gÃ¼n 25 Åžubat


750 bin esnafa Ã§aÄŸrÄ± yapan Maliye BakanÄ± AÄŸbal, vergi Ã¶demelerinde 8 bin liraya kadar para almayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Milyonlarca mükellefe saÄŸlanan vergi borç yapÄ±landÄ±rmasÄ± kolaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Maliye'den 750 bin esnafa beyanname çaÄŸrÄ±sÄ± geldi. Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, ÅŸubat ayÄ±nÄ±n basit usul mükellefleri açÄ±sÄ±ndan vergi beyannamesi verme ayÄ± olduÄŸunu belirtti. "25 Åžubat'a kadar 750 bin esnaf basit usul beyanname verecek. Beyannamesini verenlerin 8 bin liraya kadar kazançlarÄ±ndan vergi almayacaÄŸÄ±z dedik. Bu ilk uygulama yÄ±lÄ±. AnladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla muhasebeciler bilgilendirmiyor." Devlet olarak basit usulde vergilendirilen esnaflara kazanç istisnasÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Maliye BakanÄ± AÄŸbal, "Diyelim 20 bin lira kazanç elde etmiÅŸ, 8 bin lirasÄ±nÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±yoruz. Bu esnafÄ±mÄ±z 8 bin liradan 1.200 lira vergi ödemeyecek. DolayÄ±sÄ±yla bizim küçük esnafÄ±mÄ±zÄ±n beyan ettiÄŸi kazanç düÅŸük. Muhasebecileriyle konuÅŸsunlar. Bu fÄ±rsattan yararlansÄ±nlar. Beyannamesini vermezlerse hakkÄ±nÄ± kaybederler" dedi.

 

 

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