Ana Sayfa | EKONOMÄ° 11/02/2017 11:38

THY yine Ã¶dÃ¼llere doymadÄ± en iyi ekonomik sÄ±nÄ±fa sahip havayolu ÅŸirketi seÃ§ildi


TÃ¼rk Hava YollarÄ±, Rusya'daki yabancÄ± hava yollarÄ± arasÄ±ndan "En iyi ekonomik sÄ±nÄ±fa sahip havayolu ÅŸirketi" ve "En iyi kabin iÃ§i eÄŸlence sitemine sahip havayolu ÅŸirketi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne deÄŸer gÃ¶rdÃ¼.

National Aviation Infrastructure Show havacÄ±lÄ±k fuarÄ±nda gerçekleÅŸen ödül töreninde THY Rusya Genel Müdürü Mefail DeribaÅŸ, ödülleri Rusya UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Maksim Sokolov'un elinden aldÄ±. Fuarda açtÄ±ÄŸÄ± stantta aldÄ±ÄŸÄ± ödülleri sergileyen THY, fuar boyunca ziyaretçilerin yoÄŸun ilgisi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. THY daha önce de 2010 ve 2011 yÄ±llarÄ±nda iki yÄ±l üst üste Kremlin SarayÄ±'nda takdim edilen Rusya'da ulaÅŸtÄ±rma alanÄ±nda verilen en büyük ödül olan "AltÄ±n At ArabasÄ±" (Zolotaya Kolesnitsa) ödülüne çeÅŸitli dallarda deÄŸer görülmüÅŸtü.

 

 

 

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