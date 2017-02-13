Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu'ndan 3 mÃ¼jdeli haber

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, yaÅŸ bekleyen emeklilere, torununa bakan bÃ¼yÃ¼k annelere ve GSS borcu olanlar iÃ§in sevindirici haber verdi.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu çalÄ±ÅŸma hayatÄ± ve sosyal güvenlik sistemine iliÅŸkin önemli açÄ±klamalarda bulundu. Bakan MüezzinoÄŸlu, emeklilik primini doldurmuÅŸ ama 1-2 yÄ±l veya 6 ay süre bekleyen durumunda olanlarÄ±n bu süre zarfÄ±nda saÄŸlÄ±k hizmetinden yararlanamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Bu kiÅŸilerin saÄŸlÄ±k primi ödemek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten MüezzinoÄŸlu, konuya iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi: "Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± (GSS) Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ±'nda yapacaÄŸÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸiklik ile aylÄ±k 53 liralÄ±k hiç gelir testine gitmeden bir GSS ödediÄŸinde ailecek saÄŸlÄ±k hizmeti alabilecek."

BÜYÜKANNELERE YAPILAN ÖDEME 6 YILA ÇIKABÄ°LÄ°R

ÇalÄ±ÅŸan anne ve babalarÄ±n çocuklarÄ± için ninelere ödenen maaÅŸ hakkÄ±nda konuÅŸan Bakan MüezzinoÄŸlu, 1 yÄ±l yapÄ±lan ödemelerin uzatÄ±labileceÄŸini açÄ±kladÄ±. MüezzinoÄŸlu, çalÄ±ÅŸmanÄ±n hükümet programÄ±na girmesi ile çocuÄŸun 6 yaÅŸÄ±na kadar baba annesine devletin maaÅŸ ödeyebileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

"VARLIK FONU BÄ°ZÄ° BÜYÜTECEK"

Son günlerde gündemde olan VarlÄ±k Fonu hakkÄ±nda konuÅŸan Bakan MüezzinoÄŸlu fonun özelleÅŸmeyeceÄŸini kaydetti. Bakan MüezzinoÄŸlu fona iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmeleri yaptÄ±: "Åžu anda iki faktör Türk ekonomisini iki ay içinde çok farklÄ± noktaya getirecek. Birincisi referandum sonucu ki orada evet bekliyoruz. DiÄŸeri de bu varlÄ±k fonu. Fon ile hiç bir kurumumuzun marka deÄŸeri düÅŸmeyecek. Tam aksine kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n marka deÄŸeri daha da artacak. KurumlarÄ±n marka deÄŸerleriyle birlikte bu fonun Türkiye'ye olan güveni de arttÄ±racak. Faizlerin düÅŸmesine yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n daha güvenli gelmesine ciddi bir katkÄ±sÄ± olacak."