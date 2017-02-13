PTT'ye alÄ±nacak 2 bin 500 personel iÃ§in baÅŸvurular bugÃ¼n baÅŸladÄ±

PTT'ye sÃ¶zleÅŸmeli 2 bin 500 personel iÃ§in baÅŸvurular 13-17 Åžubat olarak belirlenirken, baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± da aÃ§Ä±klandÄ±.

Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi internet sitesi üzerinden ilan yayÄ±nlayan PTT, GiÅŸe ve Büro Görevlisi ile DaÄŸÄ±tÄ±cÄ± unvanlÄ± "Ä°dari Hizmet SözleÅŸmeli Personel" alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸte personel alÄ±m ÅŸartlarÄ±...

GÄ°ÅžE VE BÜRO GÖREVLÄ°SÄ° POZÄ°SYONLARINA BAÅžVURU ÅžARTLARI

1) GiÅŸe ve Büro Görevlisi pozisyonlarÄ±na baÅŸvurabilmek için en az dört yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yükseköÄŸretim kurumlarÄ±nÄ±n veya denkliÄŸi YÖK tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸ yurtiçi ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki okullarÄ±n Ek-1 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Yurtiçinde ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda devamlÄ± görev yapmasÄ±na engel olabilecek beden veya akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmi saÄŸlÄ±k kurulu raporu ile belgelemek.

3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiÅŸ) puan almÄ±ÅŸ olmak.

DAÄžITICI POZÄ°SYONLARINA BAÅžVURU ÅžARTLARI

1) Ä°ki yÄ±llÄ±k eÄŸitim veren yüksekokullarÄ±n veya denkliÄŸi YÖK tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸ yurtiçi ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki okullarÄ±n Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son baÅŸvuru tarihi itibariyle en az B sÄ±nÄ±fÄ± sürücü belgesi ile A2 sÄ±nÄ±fÄ± sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu TaÅŸÄ±t Sürücü SertifikasÄ±na son baÅŸvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

3) Her türlü iklim ve yolculuk koÅŸullarÄ±nda posta daÄŸÄ±tÄ±m iÅŸlerini yaya ÅŸekilde yapabilecek derecede saÄŸlÄ±klÄ±, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduÄŸunu, kilo ile boy arasÄ±ndaki farkÄ±n 15'ten fazla olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± saÄŸlÄ±k kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmÄ±ÅŸ) puan almÄ±ÅŸ olmak.

PTT PERSONEL ALIMI BAÅžVURU ÅžARTLARI

BaÅŸvuru tarihi ve yeri: BaÅŸvurular, 13-18 Åžubat 2017 tarihleri arasÄ±nda www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapÄ±lacaktÄ±r. PTT A.Åž., müÅŸterilerine daha fazla hizmet verebilmek amacÄ±yla iÅŸyerlerinin mesai saatlerinde düzenleme yaptÄ±. Bu çerçevede bazÄ± illerdeki PTT A.Åž. iÅŸyerlerinde mesai saatleri uzatÄ±ldÄ±