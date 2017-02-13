BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± seferberlik emirlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu zarflar kayÄ±p

TÃ¼rk Ticaret gemilerine olasÄ± savaÅŸ durumunda seferberlik emirlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu Gizli ibareli Muhabere ZarfÄ± uygulamasÄ± bakanlÄ±k tarafÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, geri istenen zarflarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n kayÄ±p olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Uygulama KÄ±brÄ±s meselesinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±llarda 1963 yÄ±lÄ±nda Milli Güvenlik Kurulu'nda alÄ±nan kararla Bakanlar Kurulu'ndan geçirilerek yürürlüÄŸü girmiÅŸti. Aradan geçen yÄ±llar sonunda belirli dönemlerde güncellenen ve kaptanlarÄ±n savaÅŸ durumunda açmasÄ± gerektiÄŸi belirtilerek verilen kriptolu belgeler güncelliÄŸini kaybettiÄŸi gerekçesiyle uygulama yeniden gözden geçirildi. Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve MÄ°T iÅŸbirliÄŸi ile seçilen ticaret gemilerine verilen Muhabere ZarflarÄ± ve Kaptan Talimat KitaplarÄ±'nÄ±n kimilerinin gemi armatörlerine teslim edildiÄŸi bazÄ±larÄ±nÄ±n ise gemi kaptanlarÄ±na elden teslim edildiÄŸi belirlendi. UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± acentalarÄ±n derhal belgeleri teslim etmesi konusunda uyardÄ±. Gemilerden bazÄ±larÄ± ellerindeki Muhabere ZarfÄ±, Kaptan Talimat KitaplarÄ±nÄ± getirdi. Ancak birçoÄŸunun akÄ±beti hakkÄ±nda henüz net bir bilginin olmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Bunun üzerine uygulamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için karar alÄ±ndÄ±. Uygulama 12 AralÄ±k 2016'daki 9622 sayÄ±lÄ± Bakanlar Kurulu KararÄ± ile Milli güvenliÄŸi tehdit edebileceÄŸi gerekçesiyle yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Kaynak: Vatan