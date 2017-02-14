O borcu olan 4 milyon kiÅŸiye mÃ¼jdeli haber geldi

Yeni hazÄ±rlanan torba yasa ile 4.2 milyon kiÅŸinin genel saÄŸlÄ±k sigorta borcu silinecek

HazÄ±rlanan yeni torba yasa tasarÄ±sÄ± ile GSS borcu bulunan 4.2 milyon kiÅŸinin borçlarÄ± silinecek. Posta gazetesinde yer alan habere göre ödenen prim miktarÄ± da azaltÄ±lacak.Türkiye'de 2012 yÄ±lÄ±nda herkes Genel SaÄŸlÄ±k SigortalÄ±sÄ± (GSS) oldu ve prim ödeme zorunluluÄŸu doÄŸdu. ÇalÄ±ÅŸmayan, bir geliri olmayan ve sigortalÄ± yakÄ±nÄ± olmayanlarÄ±n gelir testi yaptÄ±rmasÄ± ÅŸartÄ± geldi. Test sonucuna göre hane içerisindeki gelir asgari ücretin 3'te 1'nden düÅŸük olanlarÄ±n primlerini devlet üstlendi. Ancak kiÅŸi gelir testi yaptÄ±rmaz ise her ay adÄ±na prim borcu birikiyor.

TOPLAM BORÇ 8 MÄ°LYON LÄ°RAYI BULUYOR

Gelir testi yaptÄ±rmayanlar ise otomatik olarak GSS kapsamÄ±na alÄ±nÄ±yor ve en yüksek tutardan prim borcu çÄ±karÄ±lÄ±yordu. 2016'da çÄ±kan afla binlerce lira borcu olan GSS'lilere borçlarÄ±nÄ± cezasÄ±z ödeme ÅŸansÄ± verildi. Ancak bu imkandan çok az kiÅŸi yararlandÄ±. GSS borcu olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 4 milyonu, toplam borç ise 8 milyon lirayÄ± buluyor. Meclis'e getirilen yeni torba yasa tasarÄ±sÄ± ile bu kiÅŸilere yeni bir af geliyor.

Söz konusu tasarÄ±ya göre gelir testine hiç girmeyenler için düzenlenecek olan aftan yararlanmak için kiÅŸi 12 ay içerisinde bu testi yaptÄ±racak. Bu kiÅŸilerin geçmiÅŸ borçlarÄ±, gecikme zamlarÄ± ve cezalarÄ± silinecek. TasarÄ±da primin herkes için sabitlenmesi hükmü var. Bu tutar asgari ücretin brüt tutarÄ±nÄ±n yüzde 3'ü olarak belirlenecek. Kanun tasarÄ±sÄ± sonrasÄ± cebinden prim ödeyerek saÄŸlÄ±k hizmetlerinden yararlanacak kiÅŸilerin primleri 53 liraya düÅŸecek.

Kaynak: Hürriyet