KÃ¼resel piyasada gÃ¶zler Fed BaÅŸkanÄ± Yellen'Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda

ABD Merkez BankasÄ± (Fed) BaÅŸkanÄ± Janet Yellen'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± merakla bekleniyor

Küresel piyasalar, dün genel olarak pozitif görünümünü devam ettirmesinin ardÄ±ndan, bugün ABD Merkez BankasÄ± (Fed) BaÅŸkanÄ± Janet Yellen'Ä±n açÄ±klamalarÄ±na odaklandÄ±.

ABD'de dün pay piyasalarÄ±nda rekorlar kÄ±rÄ±lmaya devam ederken, dolar endeksi 101'in üzerini test etti. Dolar endeksi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Micheal Flynn'Ä±n istifa etmesinin ardÄ±ndan 101 seviyesinin üzerinde tutunamadÄ± ve bugün Asya piyasalarÄ±nda 100,8'e geriledi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,70, S&P 500 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,52 deÄŸer kazanarak tüm zamanlarÄ±n en yüksek kapanÄ±ÅŸ rekorlarÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.

Fed BaÅŸkanÄ± Yellen'Ä±n ABD Senatosunda bugün ve yarÄ±n yapacaÄŸÄ± sunum ve sorulara vereceÄŸi cevaplar piyasalarÄ±n en önemli gündem maddesi olarak öne çÄ±kÄ±yor. Sunumunda para politikasÄ± konusunda çok fazla ipucu vermesi beklenmeyen Yellen'Ä±n, soru-cevap kÄ±smÄ±nda vereceÄŸi mesajlarÄ±n, Fed AçÄ±k Piyasa Komitesinin (FOMC) mart ayÄ± toplantÄ±sÄ± öncesinde faiz artÄ±ÅŸÄ± beklentileri üzerinde belirleyici olabileceÄŸi ifade ediliyor.

Analistler, bugün ayrÄ±ca Fed üyelerinden Jeffrey Lacker, Dennis Lockhart ve Robert Kaplan'Ä±n yapacaÄŸÄ± konuÅŸmalarÄ±n da takip edileceÄŸini belirterek, dün ABD Senatosunun, Trump'Ä±n Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gösterdiÄŸi Steven Mnuchin'i onaylamasÄ± sonrasÄ±nda Trump'Ä±n ekonomiye iliÅŸkin atacaÄŸÄ± adÄ±m ve açÄ±klamalarÄ±n dozunun artabileceÄŸine dikkati çekiyor.

Avrupa tarafÄ±nda, bugün açÄ±klanacak büyüme verileri öncesinde dün pay piyasalarÄ±nda yükseliÅŸ eÄŸilimi devam etti, avro/dolar paritesi ise yaklaÅŸÄ±k 1 ayÄ±n en düÅŸük seviyesi olan 1,0592'yi görmesinin ardÄ±ndan 1,06'nÄ±n hemen üzerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,92, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 ve Ä°ngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 yükseldi.

Yurt içinde, dün özellikle banka pay piyasalarÄ±nda güçlenen alÄ±mlarla yükseliÅŸini hÄ±zlandÄ±ran BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 artÄ±ÅŸla 88.578 puandan tamamladÄ±. Dolar/TL ise dün yüzde 0,65 gerilemesinin ardÄ±ndan bugün bankalararasÄ± piyasanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda düÅŸüÅŸünü sürdürerek 3,6517 ile 9 Ocak'tan bu yana en düÅŸük seviyesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde cari iÅŸlemler açÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ise yoÄŸun haber ve veri trafiÄŸinin takip edileceÄŸini belirterek, dolar/TL'de 3,65 desteÄŸinin kÄ±rÄ±lmasÄ± durumunda düÅŸüÅŸün ivme kazanabileceÄŸini, BIST 100 endeksinde ise 89.500-90.000 bandÄ±nÄ±n güçlü direnç bölgesi konumunda olduÄŸunu ifade etti.