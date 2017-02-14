Daha Ã¼retime baÅŸlamadan Avrupa'dan sipariÅŸ yaÄŸdÄ±

Kibar Holding, gayrimenkul ve perakende sektÃ¶rlerindeki 'parlaklÄ±ÄŸa' raÄŸmen sanayide kalÄ±p Ã¼retimde Ä±srar etmek, kurumsallaÅŸma yolunda tÃ¼m yÃ¶netim yapÄ±sÄ±nÄ± baÅŸtan sona yenilemek, EndÃ¼stri 4.0 Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda sektÃ¶re yenilik getirecek yatÄ±rÄ±mlara imza atmak iÃ§in yeni stratejik planlar yapÄ±yor.

Tamer Saka 2011 yÄ±lÄ±nda Kibar Holding CEO'su olarak atandÄ± ve holdingdeki köklü deÄŸiÅŸim baÅŸladÄ±. DeÄŸiÅŸim için getirilen Saka, transformasyon sürecini ÅŸekillendirdi, iÅŸ modelleri, organizasyon masaya yatÄ±rÄ±lÄ±p yeniden düzenlendi. SabancÄ± Üniversitesi ile bir akademi kuruldu ve tüm beyaz yakalÄ± çalÄ±ÅŸanlar burada eÄŸitim gördü. Lider yetiÅŸtirme programÄ±, performans ve hedef sistemi oluÅŸturuldu. Bu kapsamda holding bünyesindeki tüm ÅŸirketlerin yönetimi de deÄŸiÅŸti. 7 bin kiÅŸilik bir organizasyon bu. Saka, "Yeni yatÄ±rÄ±mlarla birkaç yÄ±l içinde 10 bin kiÅŸiye doÄŸru gidiyoruz. Kibar, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluÅŸlarÄ±ndan biri. Büyüme potansiyeli çok büyük. Türkiye'ye güveniyoruz ve her durumda yatÄ±rÄ±ma devam ediyoruz" diyor.

"SATIÅžIMIZIN YÜZDE 75'Ä° AVRUPA'YA"

Saka'nÄ±n anlattÄ±klarÄ±, 'Demek doÄŸru yatÄ±rÄ±mÄ± yapana her zaman iÅŸ var' dedirtiyor. Saka, onaylÄ±yor: "Ben para kaybetmenin nedeninin sektörel nedenler deÄŸil çoÄŸunlukla kötü yönetim olduÄŸuna inanÄ±rÄ±m. Özellikle finansal enstrümanlarÄ± doÄŸru kullanamaktan para kaybedildiÄŸini çok net görüyorum etrafÄ±mda. Ä°ÅŸin kendisi para kazandÄ±rÄ±yor. Alüminyum iÅŸimizde satÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yüzde 75'i Avrupa'ya. Bizi tercih ediyorlar, çünkü aynÄ± gün arayana geri döneriz, sadece ürün vermez, hizmet de sunarÄ±z. Birçok Türk ÅŸirketi böyle. Ama daha global düÅŸünüp global oyunun kurallarÄ±na uymak zorundayÄ±z."