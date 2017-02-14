BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli'den kredi ve kredi kartÄ± cezasÄ±yla ilgili ÅŸok aÃ§Ä±klama

CHP NiÄŸde Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer'in kredi ve kredi kartlarÄ±yla ilgili milyonlarÄ± ilgilendiren faiz ve cezalarÄ± Ã¶denmesiyle ilgili sorduÄŸu soruya Canikli'den yanÄ±t geldi. "Kredi cezasÄ±nÄ±n silinmesi BDDK'nÄ±n Yetki alanÄ±nda deÄŸil" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

CHP NiÄŸde Milletvekili ve KÄ°T Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli'nin yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle verdiÄŸi soru önergesinde 2015 ve 2016 yÄ±llarÄ±nda ödenemeyen kredi ve kredi kartÄ± borcunun miktarÄ± ile bunlara bankalarca uygulanan gecikme faizi, cezai faiz, temerrüt faizi gibi katlamalÄ± ilavelerin en azÄ±ndan yüzde 50'sinin silinmesi düÅŸünülmekte midir, diye sormuÅŸtu. Canikli, BankacÄ±lÄ±k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre takibe alÄ±nan kredi borcunun 2015'te 47.5 milyar lira; 2016 KasÄ±m ayÄ± itibariyle 57.2 milyar lira olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. "Gecikme faizi, cezai faiz, temerrüt faizi gibi tutarlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n silinmesi hususu 5411 sayÄ±lÄ± Kanun ve ilgili diÄŸer mevzuatÄ±n verdiÄŸi yetkiler çerçevesinde BDDK'nÄ±n görev ve yetki alanÄ± kapsamÄ±nda bulunmamaktadÄ±r" dedi.