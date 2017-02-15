TÃœÄ°K iÅŸsizlik verilerini aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte rakamlar

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), 2016 yÄ±lÄ± kasÄ±m ayÄ±na iliÅŸkin iÅŸ gÃ¼cÃ¼ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ±, kasÄ±mda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 590 bin kiÅŸi artarak, 3 milyon 715 bin kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. AynÄ± dönemde iÅŸsizlik oranÄ± 1,6 puan artarak yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleÅŸti.Ä°ÅŸsizlik oranÄ±, kasÄ±mda bir önceki aya göre de 0,3 puan arttÄ±. Söz konusu oran, ekimde yüzde 11,8 seviyesinde bulunuyordu.KasÄ±mda tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik, 1,9 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 14,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaÅŸ grubunu içeren genç iÅŸsizlik oranÄ± 3,5 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 22,6 olarak gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik, 15-64 yaÅŸ grubunda 1,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 12,3 oldu.

Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± arttÄ±

Buna göre, istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, kasÄ±mda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 391 bin kiÅŸi artarak 27 milyon 67 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise deÄŸiÅŸim göstermeyerek yüzde 45,8 oldu.

Bu dönemde, tarÄ±m sektöründe çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 101 bin kiÅŸi azalÄ±rken, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörlerde çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 491 bin kiÅŸi arttÄ±. Ä°stihdam edilenlerin yüzde 18,7’si tarÄ±m, yüzde 19,6’sÄ± sanayi, yüzde 7,4’ü inÅŸaat, yüzde 54,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldÄ±. Önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tarÄ±m sektörünün istihdam edilenler içindeki payÄ± 0,6 puan, sanayi sektörünün payÄ± 0,5 puan, inÅŸaat sektörünün payÄ± 0,1 puan azaldÄ±, hizmet sektörünün payÄ± ise 1,1 puan arttÄ±.

Ä°ÅŸ gücüne katÄ±lma oranÄ± yükseldi

Ä°ÅŸ gücü, kasÄ±mda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 980 bin kiÅŸi artarak 30 milyon 781 bin kiÅŸi, iÅŸ gücüne katÄ±lma oranÄ± ise 0,9 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleÅŸti. AynÄ± dönemler için yapÄ±lan kÄ±yaslamalara göre, erkeklerde iÅŸ gücüne katÄ±lma oranÄ± 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 71,9, kadÄ±nlarda ise 1,1 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 32,7 olarak belirlendi.

Ücretli veya yevmiyeli sayÄ±sÄ± 18 milyon 423 bin

Ä°stihdam edilen 27 milyon 67 bin kiÅŸinin 18 milyon 423 binlik kÄ±smÄ±nÄ± ücretli veya yevmiyeliler oluÅŸturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payÄ± yüzde 68,1'e karÅŸÄ±lÄ±k geldi. Ä°stihdam edilenlerin 4 milyon 561 binini (yüzde 16,9) kendi hesabÄ±na çalÄ±ÅŸanlar, 2 milyon 884 binini (yüzde 10,7) ücretsiz aile iÅŸçileri ve 1 milyon 198 binini (yüzde 4,4) iÅŸverenler oluÅŸturdu.