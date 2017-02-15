Ã‡alÄ±ÅŸan kadÄ±nlar iÃ§in mahkemeden flaÅŸ karar

SÃ¼t iznine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸinden kovulan anne, aÃ§tÄ±ÄŸÄ± dava sonucu iÅŸine geri iade edilirken bu durumun tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸan anneler iÃ§in geÃ§erli olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Özel bir bankada ÅŸube müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak çalÄ±ÅŸan FazlÄ±, haziran ayÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bankada kendisi gibi süt izni olan 2 arkadaÅŸÄ±yla beraber performans yetersizliÄŸi nedeniyle iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konuyu yargÄ±ya taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Bankada hamile olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde hamile arkadaÅŸlarÄ±ndan birisinin özel durumlarÄ±na raÄŸmen çok çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± BÄ°MER'e ÅŸikayette bulunduÄŸunu anlatan FazlÄ±, durumu tespit için bankaya müfettiÅŸin geldiÄŸini kaydetti.

"HAMÄ°LELÄ°K BOYUNCA FAZLA MESAÄ° YAPMAMANIZ GEREK"

MüfettiÅŸin kendilerini haklÄ± bulduÄŸunu belirten FazlÄ±, "Ä°ÅŸten çÄ±kartÄ±lma sebebimiz BÄ°MER'e yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸikayet. 1 hafta sonra müfettiÅŸ geldi, çalÄ±ÅŸma sürelerini istediler, uzun bir araÅŸtÄ±rma yaptÄ±lar. YaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmanÄ±n sonucunda bizi haklÄ± buldu. Hamilelik süresince fazla mesai yapmamamÄ±z ve hafta sonu çalÄ±ÅŸmamamÄ±z gerektiÄŸini söyledi." dedi.DoÄŸum iznine çÄ±kmadan önce ve doÄŸum izninden geldiÄŸinde çok zor durumlarda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran FazlÄ±, "Sürekli dÄ±ÅŸarÄ±da olmamÄ±z gerekiyordu, karnÄ±m burnumda. Ä°zne ayrÄ±lmadan son gün bile çok fazla çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar. Normalde her 3 ayda bir performans ölçümlenir, ilk çeyreÄŸi kaçÄ±rdÄ±m, 3 ay ölçümlenmeyecekti, yapacaÄŸÄ±m satÄ±ÅŸlar diÄŸer personele verildi, benim karnem yoktu, o süreç içerisinde. Sürekli aranarak niye satmÄ±yorsun falan diye soruldu hep. Süt iznimi akÅŸam kullanÄ±yordum, akÅŸam süt izni için eve gidiyordum, toplantÄ± var diye geri çaÄŸrÄ±lÄ±yordum, sürekli psikolojik baskÄ± vardÄ± iÅŸ anlamÄ±nda. 15 Åžubat tarihinden 24 Haziran'a kadar performansÄ±m ölçümlenmiyordu benim. PerformansÄ±n yetersiz denilip iÅŸten çÄ±karttÄ±lar." diye konuÅŸtu. DavayÄ± kazanan FazlÄ±, "ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±n süre boyunca çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±n yere ihanet edemiyorsun, hakkÄ±nÄ± arayamÄ±yorsun, ben hakkÄ±mÄ± aradÄ±m birilerine emsal olacak bir karar elde ettik, inÅŸallah onlar da korkusuzca haklarÄ±nÄ± ararlar. KorkmasÄ±nlar haklarÄ±nÄ± arasÄ±nlar." dedi.