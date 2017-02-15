Dev projelerden 3 katlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli ihalesine 4 firmadan teklif geldi

3 KatlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli Projesi etÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri ihalesinde, 4 firma teknik ve mali teklifte bulundu.

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nÄ±n altÄ±ndan geçecek 3 KatlÄ± Büyük Ä°stanbul Tüneli Projesi için 4 firma teklif sundu. Projenin etüt, proje ve mühendislik hizmetleri için geçen yÄ±l yapÄ±lan ilk ihalede, teknik açÄ±dan yeterli bulunan Ä°dom, Tecnimont ve Yüksel Proje firmalarÄ±nÄ±n mali teklifleri 10 AÄŸustos'ta açÄ±lmÄ±ÅŸ ancak ÅŸirketlerden birinin teklifindeki maddi hata nedeniyle ihale geçersiz sayÄ±larak iptal edilmiÅŸti. Tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, orta katta geliÅŸ ve gidiÅŸ olmak üzere demiryolu, üst ve alt katta da lastik tekerli araç geçiÅŸine uygun iki ÅŸeritli yol yer alacak. 5 yÄ±l içinde tamamlanmasÄ± hedeflenen tünelin kullanÄ±ma geçmesiyle Avrupa yakasÄ±nda Ä°ncirli'den, Anadolu yakasÄ±nda SöÄŸütlüçeÅŸme'ye, 31 kilometre uzunluÄŸunda 14 istasyondan oluÅŸacak hÄ±zlÄ± metroyla yaklaÅŸÄ±k 40 dakikada ulaÅŸÄ±lacak.