Milyonlarca kiÅŸinin beklediÄŸi vergi indirimi komisyondan geÃ§ti

Best FM'de "KonuÅŸan TÃ¼rkiye" programÄ±na konuk olan Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, taÅŸeron, sÃ¶zleÅŸmeli veya baÅŸka bir statÃ¼de Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m kesimleri aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda deÄŸerlendireceklerini ve bu sÃ¼recin 2017 iÃ§inde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.