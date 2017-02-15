Ana Sayfa | EKONOMÄ° 15/02/2017 20:58

Milyonlarca kiÅŸinin beklediÄŸi vergi indirimi komisyondan geÃ§ti


TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu 'vergisini dÃ¼zenli Ã¶deyene' indirim saÄŸlama fikrini kabul etti.

Hükümetin "Vergiye uyumlu mükelleflere" yani vergisini düzenli ödeyenlere vergi indirimi getirmeyi öngören kanun teklifi komisyondan geçti. Kanun teklifinde ayrÄ±ca ahilik sandÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±, yabancÄ±lara konut ve iÅŸyeri satÄ±ÅŸÄ±nda KDV istisnasÄ±, TEDAÅž ve tarÄ±msal kredi alacaklarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± düzenlemeleri de yer alÄ±yor."Gelir Vergisi Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi" komisyonun ardÄ±ndan Genel Kurul'da görüÅŸülecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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TaÅŸeron iÅŸÃ§iler iÃ§in bakanlÄ±ktan mÃ¼jdeli haber geldi

Best FM'de "KonuÅŸan TÃ¼rkiye" programÄ±na konuk olan Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, taÅŸeron, sÃ¶zleÅŸmeli veya baÅŸka bir statÃ¼de Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m kesimleri aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda deÄŸerlendireceklerini ve bu sÃ¼recin 2017 iÃ§inde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

altÄ±n fiyatlarÄ±

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum 15 Åžubat 2017

AltÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne, Ã§eyrek altÄ±n kaÃ§ TL'den satÄ±lÄ±yor, detaylar haberimizde


Dev projelerden 3 katlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli ihalesine 4 firmadan teklif geldi

3 KatlÄ± BÃ¼yÃ¼k Ä°stanbul TÃ¼neli Projesi etÃ¼t, proje ve mÃ¼hendislik hizmetleri ihalesinde, 4 firma teknik ve mali teklifte bulundu.