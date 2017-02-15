Milyonlarca kiÅŸinin beklediÄŸi vergi indirimi komisyondan geÃ§ti

TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu 'vergisini dÃ¼zenli Ã¶deyene' indirim saÄŸlama fikrini kabul etti.
Hükümetin "Vergiye uyumlu mükelleflere" yani vergisini düzenli ödeyenlere vergi indirimi getirmeyi öngören kanun teklifi komisyondan geçti. Kanun teklifinde ayrÄ±ca ahilik sandÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±, yabancÄ±lara konut ve iÅŸyeri satÄ±ÅŸÄ±nda KDV istisnasÄ±, TEDAÅž ve tarÄ±msal kredi alacaklarÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± düzenlemeleri de yer alÄ±yor."Gelir Vergisi Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi" komisyonun ardÄ±ndan Genel Kurul'da görüÅŸülecek.