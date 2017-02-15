TaÅŸeron iÅŸÃ§iler iÃ§in bakanlÄ±ktan mÃ¼jdeli haber geldi

Best FM'de "KonuÅŸan TÃ¼rkiye" programÄ±na konuk olan Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, taÅŸeron, sÃ¶zleÅŸmeli veya baÅŸka bir statÃ¼de Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m kesimleri aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda deÄŸerlendireceklerini ve bu sÃ¼recin 2017 iÃ§inde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± MüezzinoÄŸlu, kamuda farklÄ± statülerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n bulunduÄŸunu belirterek, bu konuda hazÄ±rlÄ±k içinde olduklarÄ±nÄ± ifade etti. MüezzinoÄŸlu, "Biz, taÅŸeron veya sözleÅŸmeli veya baÅŸka bir isimle çalÄ±ÅŸan tüm kesimlerin aynÄ± çatÄ± altÄ±nda deÄŸerlendirilmesini arzu ediyoruz. Bir bütüncül yapÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z. ÇalÄ±ÅŸtaylarÄ±mÄ±z devam ediyor. TaÅŸeron kardeÅŸlerimiz bir süre daha sabÄ±r göstersinler, bu sene çözülecek." diye konuÅŸtu. Bakan MüezzinoÄŸlu, istihdam yaratan iÅŸverenlere devletin önemli destekler vereceÄŸine iÅŸaret ederek, "Vergi yükünü karÅŸÄ±lamak suretiyle iÅŸverene destek olacaÄŸÄ±z. Bunun adÄ± 'Süper Ä°stihdam TeÅŸviki'dir. Bu kapsamda 1,5 milyon kiÅŸilik istihdama destek vereceÄŸiz." diye konuÅŸtu.