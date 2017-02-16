Ana Sayfa | EKONOMÄ° 16/02/2017 12:46

Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± torunun bakan bÃ¼yÃ¼kanneler iÃ§in kÃ¶tÃ¼ haber


Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, torununa bakan bÃ¼yÃ¼kannelere verilecek maaÅŸ iÃ§in baÅŸvurularÄ±n yoÄŸun olmasÄ± sebebiyle durdurulduÄŸunu belirtti.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu A Haber'de sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. MüezzinoÄŸlu, "Büyükanne maaÅŸÄ±na ÅŸu ana kadar 65 bine yaklaÅŸan bir baÅŸvuru yaÅŸandÄ±. 19 bin 100 kiÅŸi de belirlediÄŸimiz kriterlere uygun olan kiÅŸi sayÄ±sÄ± var. BelirlediÄŸimiz kriterler konusunda baÅŸvuru içinde elemeler yapÄ±lacak. Bu akÅŸam itibariyle müracatlar dondurulacak. Pazartesi itibariyle listeler ÅŸekillendirilecek. Türkiye genelinde bir hükümet politikasÄ±na çevirip çeviremeyeceÄŸimizi belirleyecek. 1 Mart itibariyle büyükanneleri torunlarÄ±yla buluÅŸturacaÄŸÄ±z."

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TaÅŸeron iÅŸÃ§iler iÃ§in bakanlÄ±ktan mÃ¼jdeli haber geldi

Best FM'de "KonuÅŸan TÃ¼rkiye" programÄ±na konuk olan Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, taÅŸeron, sÃ¶zleÅŸmeli veya baÅŸka bir statÃ¼de Ã§alÄ±ÅŸan tÃ¼m kesimleri aynÄ± Ã§atÄ± altÄ±nda deÄŸerlendireceklerini ve bu sÃ¼recin 2017 iÃ§inde tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Milyonlarca kiÅŸinin beklediÄŸi vergi indirimi komisyondan geÃ§ti

TBMM Plan ve BÃ¼tÃ§e Komisyonu 'vergisini dÃ¼zenli Ã¶deyene' indirim saÄŸlama fikrini kabul etti.

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