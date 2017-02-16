Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± torunun bakan bÃ¼yÃ¼kanneler iÃ§in kÃ¶tÃ¼ haber

Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, torununa bakan bÃ¼yÃ¼kannelere verilecek maaÅŸ iÃ§in baÅŸvurularÄ±n yoÄŸun olmasÄ± sebebiyle durdurulduÄŸunu belirtti.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu A Haber'de sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. MüezzinoÄŸlu, "Büyükanne maaÅŸÄ±na ÅŸu ana kadar 65 bine yaklaÅŸan bir baÅŸvuru yaÅŸandÄ±. 19 bin 100 kiÅŸi de belirlediÄŸimiz kriterlere uygun olan kiÅŸi sayÄ±sÄ± var. BelirlediÄŸimiz kriterler konusunda baÅŸvuru içinde elemeler yapÄ±lacak. Bu akÅŸam itibariyle müracatlar dondurulacak. Pazartesi itibariyle listeler ÅŸekillendirilecek. Türkiye genelinde bir hükümet politikasÄ±na çevirip çeviremeyeceÄŸimizi belirleyecek. 1 Mart itibariyle büyükanneleri torunlarÄ±yla buluÅŸturacaÄŸÄ±z."