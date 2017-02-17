60 bin kiÅŸiye memur olma mÃ¼jdesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kamuda 3 bakanlÄ±ÄŸÄ±n 60 bin memur alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± istihdam seferberliÄŸi için ilk somut adÄ±mlar gelmeye baÅŸladÄ±. Kamu ve özel sektörün tam destek verdiÄŸi seferberlikte kamu kurumlarÄ± personel alÄ±mÄ± için düÄŸmeye bastÄ±. Bu yÄ±l için 60 binin üzerinde memur alÄ±mÄ± öngörülürken, bakanlÄ±klar taleplerini Maliye'ye göndermeye baÅŸladÄ±. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± 10 bin, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± da 29 bin 500 personel alacak. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (MEB) da 30 bine yakÄ±n öÄŸretmen atamasÄ± yapmasÄ± bekleniyor.

Ä°LK ALIMLAR MARTTA BAÅžLIYOR

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± martta 4 bin kiÅŸi alacak. YaklaÅŸÄ±k 13 bin de doktor istihdamÄ± öngörülüyor. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± da, yÄ±l sonuna kadar hakim ve savcÄ±larÄ±n da içinde bulunduÄŸu 10 bine yakÄ±n personel almayÄ± planlÄ±yor. Ä°lk etapta 3 bin 500 hâkim ve savcÄ± alÄ±mÄ±na iliÅŸkin sÄ±nav süreci devam ederken, 5 bine yakÄ±n zabÄ±t kâtibi ve infaz koruma memuru alacak. Haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak sÄ±nav ile 2 bin hâkim ve savcÄ± alÄ±nacak. BakanlÄ±k, 810 icra katibi alÄ±mÄ± için ilana çÄ±ktÄ±. Ceza ve Tevkif Evleri Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan uzman erbaÅŸlÄ±ktan ayrÄ±lanlar arasÄ±ndan da 3 bin koruma memuru alÄ±mÄ±na yönelik sÄ±navlar tamamlandÄ±, atamalarÄ± gerçekleÅŸtirilecek. MEB yÄ±lsonuna kadar 30 bine yakÄ±n öÄŸretmen alÄ±mÄ± planlarken, ÅŸubat ayÄ±nda okullara 4 bin 300 hizmetli ve güvenlik görevlisi alÄ±nacak. Bin 500 de engelli öÄŸretmen alÄ±nacak.