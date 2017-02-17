BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek Trafik sigortasÄ±nda primleri dÃ¼ÅŸÃ¼receÄŸiz

NTV yayÄ±nÄ±nda ekonomi gÃ¼ndemine iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, trafik sigortasÄ±nda primleri yÃ¼kselten faktÃ¶rleri ortadan kaldÄ±racaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Türkiye'nin ilk 1,5 aydaki ekonomik performansÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi: "Veriler Ä±lÄ±mlÄ± büyümeye iÅŸaret ediyor. LiranÄ±n deÄŸer kaybÄ± ihracata yansÄ±maya baÅŸladÄ±. Bir miktar belirsizlik devam ettiÄŸi için yatÄ±rÄ±mlarda henüz güçlenme yok. Nisandan sonra yatÄ±rÄ±mlarda güçlenme baÅŸlar diye öngörüyoruz. Ä°ç tüketime gelince iÅŸaretler çok kötü deÄŸil. Ocak ayÄ±nda vergi gelirlerine bakÄ±nca iç talebin Ä±lÄ±mlÄ± büyümeye devam ettiÄŸini gösteriyor. Durum hissedildiÄŸi kadar kötü deÄŸil, öngördüÄŸümüz kadar da güçlü deÄŸil. IlÄ±mlÄ± büyümenin devam ediyor olmasÄ± olumlu. Referandum belirsizliÄŸi kalktÄ±ktan sonra canlanma baÅŸlayacak."

"OTOMATÄ°K BES'TEN ÇIKANLARIN ORANI YÜZDE 26"

Otomatik BES'teki son rakamlarÄ± açÄ±klayan ÅžimÅŸek, "12 Åžubat itibariyle 980 bin katÄ±lÄ±mcÄ± var. Toplanan 98 milyon lira civarÄ±nda. Cayma hakkÄ±nÄ± kullananlarÄ±n oranÄ± yüzde 26. Oldukça yüksek rakam. Otomatik BES'e haksÄ±z ve olumsuz bir kampanya hissediyorum. VarlÄ±k fonu ile iliÅŸkilendirilmek isteniyor. Böyle bir ÅŸey gündemde deÄŸil" dedi.

"ÅžOFÖRÜN DE SÄ°GORTALANMASI LAZIM"

Mehmet ÅžimÅŸek trafik sigorta primlerinin düÅŸmediÄŸi algÄ±sÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna dikkat çekerek ÅŸöyle devam etti: "Toplamda primlerde yüzde 20 düÅŸüÅŸ var. Bu sektörde çok oyuncu var ve rekabet var. Yeni bir model üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Trafik sigortasÄ± zorunlu bir sigortadÄ±r. Sizin arabadan çok ÅŸoförün sigortalanmasÄ± lazÄ±m. ArabanÄ±n sigortasÄ± var, deneyimsiz ÅŸoföre al sür diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°ngiltere'de sürücünün sigortalandÄ±ÄŸÄ± bir sistem. Sadece taÅŸÄ±t deÄŸil sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu primleri aÅŸaÄŸÄ± çeker."

DÖVÄ°ZDE Ä°LAVE AÇIK POZÄ°SYONA Ä°ZÄ°N VERMEYECEÄžÄ°Z

Reel sektörde çok ciddi bir döviz açÄ±ÄŸÄ± pozisyonu olduÄŸunu kaydeden ÅžimÅŸek, "Bundan sonra bazÄ± koÅŸullar çerçevesinde buna ilave yeni açÄ±k pozisyonuna izin vermeyeceÄŸiz. Ciddi bir döviz borcunuz varsa, açÄ±k pozisyona bakacaÄŸÄ±z izin vermeyeceÄŸiz. Ancak ÅŸirketin ciddi döviz geliri varsa sorun olmayacak" diye konuÅŸtu.