Barcelona modeline benzetilecek ilk bÃ¶lgesel hal Konya'ya kurulacak

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n yaÅŸ sebze-meyve fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan GÃ¼mrÃ¼k BakanÄ± TÃ¼fenkci, konuya el atarak Barcelona tarzÄ±nda bir Hal bÃ¶lgesi kurmaya karar verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bakan Tüfenkci'nin çerçevesini çizdiÄŸi yeni döneme uygun ilk bölgesel sebze meyve hali Konya'ya kurulacak. Konya Sebze ve Meyve KomisyoncularÄ± DerneÄŸi (KONMESKOM), Konya BüyükÅŸehir Belediyesi'nin tahsis ettiÄŸi 1 milyon 200 bin dekar alan üzerine teknoloji yoÄŸun yaÅŸ meyve sebze hali ve entegre lojistik merkezi kuracak. Yeni kurulacak sebze meyve hali kapsamÄ±nda paketleme tesisi, analiz laboratuvarÄ±, ihracat birimi, ticaret merkezi, meyve suyu üretim tesisi olacak.

"Ä°SPANYA MODELÄ° ÖRNEK ALINACAK"

YaÅŸ sebze ve meyve ticaretinde Ä°spanya'nÄ±n çok iyi bir model oluÅŸturduÄŸunu vurgulayan KONMESKOM Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Adnan Pirinç, ziyaret ettikleri Barselona'daki yaÅŸ sebze-meyve halini örnek alarak Konya'ya bölgesel sebze-meyve hali ve lojistik merkezi kuracaklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Barcelona'nÄ±n böyle bir entegre merkezi 1809'de kurduÄŸunu hatÄ±rlatan Pirinç, "Ä°spanya, Avrupa'nÄ±n en büyük yaÅŸ sebze meyve tedarikçisi. Ülke genelinde 28 modern ve güçlü sebze meyve hali var. Bizde yaklaÅŸÄ±k 200 hal var. SayÄ± çok, etkinlik az. Bu nedenle Ä°spanya modeli ile içerisinde lojistik merkezi, paketleme tesisi, analiz laboratuvarÄ±, lisanslÄ± depolarÄ±, meyve suyu üretim tesisi, atÄ±klarÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi bir tesisin olduÄŸu bir merkez kuracaÄŸÄ±z. Bu Türkiye'ye örnek olacak bir proje. Konya'dan sonra diÄŸer bölgelerde de kurulacak ve bölgeler arasÄ±nda da bir rekabet olacak. Biz buna küresel hal diyoruz" diye konuÅŸtu.

"ANALÄ°Z OLMADAN SATIÅž YAPILAMAYACAK"

Konya'ya kurulacak ve Türkiye'ye örnek olacak yaÅŸ sebze ve meyve hal kompleksi kapsamÄ±nda analiz laboratuvarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Dönmez, "Bu amaçla, Ä°zmir'de faaliyet gösteren Ä°nvenura analiz laboratuvarÄ± ile görüÅŸüyoruz. KuracaÄŸÄ±mÄ±z yeni hal merkezinin analiz laboratuvarÄ±nÄ± onlar kuracak. Böylece güvenli ürün ticareti yapÄ±lacak. Tüketici, Konya Hal'inden çÄ±kan ürünü güvenle tüketebileceÄŸini bilecek. Bugünkü gibi sadece ihracata giden ürün deÄŸil, kalÄ±ntÄ± açÄ±sÄ±ndan iç piyasaya da ihracata da giden tüm ürünler mutlaka kalÄ±ntÄ± analizine tabi tutulacak. Hal kapsamÄ±ndaki ihracat birimi ile buradan ürünler doÄŸrudan ihraç edilecek. Bunun altyapÄ±sÄ±nÄ± kuracaÄŸÄ±z" dedi.