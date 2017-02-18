Ana Sayfa | EKONOMÄ° 18/02/2017 15:04

KKTC, Turizmin Davosâ€™u World Tourism Forum'da temsil edildi

KKTC Turizm Davos World Tourism

DÃ¼nya turizmine yÃ¶n veren liderler World Tourism Forum Global Meeting kapsamÄ±nda Ä°stanbul Kongre Merkeziâ€™nde bir araya geldi.

Bu yÄ±l üçüncüsü düzenlenen World Tourism Forum kapsamÄ±nda gerçekleÅŸen ve 25 farklÄ± ülkenin Bakan, Bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve  MüsteÅŸarlarÄ± seviyesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±  toplantÄ±da, KKTC Turizm ve Çevre BakanlÄ±ÄŸÄ± da temsil edildi Dünya turizmine yön veren ÅŸirketlerin yöneticileri, sektör yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±, kamu kuruluÅŸlarÄ±, akademisyenler, teknoloji uzmanlarÄ±, siyasi otoriteler, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±  ve dünyanÄ±n turizm otoritelerinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 20 ülkeden 150' ye yakÄ±n uluslararasÄ± konuÅŸmacÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Forum’da turizm politikalarÄ±nÄ±n siyasete  etkileri , turizm pazarlamasÄ± ve Global tanÄ±tma stratejileri, alternatif turizm trendlerinin görüÅŸüleceÄŸi paneller iki gün devam edecek. T20 kapsamÄ±nda üst düzey temsiliyetle gerçekleÅŸen Foruma  Azerbaycan, Somali, Mozambik, Pakistan, Tayvan, Kazakistan, KamboÐ·ya, Filipinler, Gana, Makedonya, Benin, Ð¦zbekistan, Zimbabve, Ukrayna’nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 25 ülke katÄ±ldÄ±.

 
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