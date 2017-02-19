TÃ¼rkiye'de her sene 3 milyar dolar Ã§Ã¶pe atÄ±lÄ±yor iÅŸte nedeni

Cantek Bilim, KÃ¼ltÃ¼r ve EÄŸitim VakfÄ±, TÃ¼rkiye'deki elma Ã¼retimiyle ilgili bir kitap ve belgesel hazÄ±rladÄ±. Bu belgelere dayanarak, yÄ±lda 500 bin elma yani 3 milyar dolar para yanlÄ±ÅŸ depolamadan dolayÄ± havaya gidiyor.

Cantek Bilim, Kültür ve EÄŸitim VakfÄ±, dünya ve Türkiye'deki elma üretimi, doÄŸru saklanma koÅŸullarÄ± gibi bilgilerin yeraldÄ±ÄŸÄ± belgesel ve kitap hazÄ±rladÄ±. 5 dilde hazÄ±rlanan belgesel ve kitaplardaki bilgilerin öncelikle Türkiye'deki üretim bölgelerinde, ardÄ±ndan dünyanÄ±n 110 ülkesinde üretici, depocu gibi sektör temsilcileri baÅŸta olmak üzere 3 milyara yakÄ±n insana ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hedefleniyor. Türkiye'deki bu üretimin yaklaÅŸÄ±k 15'i, 500 bin tona yakÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ depolamalar nedeniyle çöp oluyor. Dünyada her yÄ±l üretilen 70 milyon ton elmanÄ±n 15 milyon tonunun yanlÄ±ÅŸ uygulamalarla birlikte saklanamadÄ±ÄŸÄ± için çöp olduÄŸunu vurgulayan Cantek Bilim Kültür ve EÄŸitim VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Can Hakan Karaca, elmayÄ± en iyi saklama metodu olarak elma deposu atmosferinin kontrolünü gösterdi. Atmosferi kontrol etmek için kurulan sistemle oda içinde oksijenin minimum seviyelere düÅŸürüldüÄŸünü belirten Karaca, ÅŸöyle dedi:"Karbondioksit oranÄ± bir parça artÄ±rÄ±larak elmanÄ±n solunumu kontrol altÄ±nda tutulur. ElmanÄ±n yaÅŸlanmasÄ±na sebep olan etilenin, etilen absorberleriyle temizlendiÄŸi bu odalarda elmanÄ±n etilen salgÄ±lanmasÄ±nÄ± baskÄ±layarak azaltan uygulamalar da etkili olmaktadÄ±r. Bu odalarÄ±n hepsinde rutubetlendiriciler ile nem oranÄ± stabil halde tutulur. Bu mükemmel koordinasyon sayesinde bazÄ± çeÅŸit elmalar sÄ±fÄ±r derece sÄ±caklÄ±kta bir yÄ±lÄ± geçkin süre fire vermeden saklanabilir. Atmosfer kontrollü depolarda saklanan elmalarÄ±n raf ömrü de çok uzun olur."