Ana Sayfa | EKONOMÄ° 19/02/2017 13:02

Emekliler dikkat bankalar size vereceÄŸinden fazlasÄ±nÄ± istiyor


Emekliler uzun sÃ¼redir bekledikleri promosyonlarÄ± almak iÃ§in gÃ¼n sayarken, Ã¶zel bankalarÄ±n istedikleri sorun yarattÄ±.

Emeklilere verilecek ve 300-450 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸen promosyon ödemesi için bankalarÄ±n istediÄŸi ÅŸartlar tepkiye neden oldu. MaaÅŸ promosyonu için anlaÅŸÄ±lan 16 bankanÄ±n bir defaya mahsus olmak üzere yapacaÄŸÄ± ödeme emekliler için ayda 8 ila 12 lira gibi küçük bir katkÄ± anlamÄ±na geliyor. Bu cüzi rakam için bankalarÄ±n emeklilerden fatura otomatik ödeme talimatÄ±, kredi kartÄ± alma ve kredi mevduat hesabÄ± gibi ÅŸartlar öne sürmesi eleÅŸtiriliyor. Emekliler için getirilen ÅŸartlarÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸunu belirten Tüketici BaÅŸvuru Merkezi Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n AÄŸaoÄŸlu, tüketicilere pranga vurulduÄŸunu belirtti. AÄŸaoÄŸlu, tüketicileri önlerine konulan her sözleÅŸmeyi kabul etmemeleri bankalarla anlaÅŸma yapmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

Kaynak: Yeni Åžafak

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