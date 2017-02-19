Ana Sayfa | EKONOMÄ° 19/02/2017 13:29

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan SÃ¶z verip yerine getirmeyenleri ifÅŸa edeceÄŸim


Gaziantep'teki toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan ErdoÄŸan, istihdam sÃ¶zÃ¼ verip tutmayanÄ± TÃ¼m TÃ¼rkiye'ye ifÅŸa edeceÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Gaziantep'teki toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "Gaziantep'te fabrikalar maÅŸallah harÄ±l harÄ±l çalÄ±ÅŸÄ±yor. Geçen günlerde bir istihdam seferberliÄŸi baÅŸlattÄ±k. Memnuniyetle öÄŸrendim ki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katÄ±ldÄ±. Valimiz bunun takibini yapacak. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifÅŸa edeceÄŸimi de burada söylemek isterim. Halen kriz üreten bir sistemde Ä±srar etmenin gereÄŸi yoktur. Biz bu sistemi kendimiz için deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Milletimiz ülkemiz için yapÄ±yoruz.B iz 14 yÄ±ldÄ±r ülkeyi yönetirken sistemin bize saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kolaylÄ±kla deÄŸil ÅŸahsi kabiliyetlerimizle bunu yaptÄ±k. Bu durum sistemin artÄ±k iÅŸlemez hale geldiÄŸini görmemize engel deÄŸil." ÅŸeklinde konuÅŸtu. 

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