CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan SÃ¶z verip yerine getirmeyenleri ifÅŸa edeceÄŸim

Gaziantep'teki toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan ErdoÄŸan, istihdam sÃ¶zÃ¼ verip tutmayanÄ± TÃ¼m TÃ¼rkiye'ye ifÅŸa edeceÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Gaziantep'teki toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "Gaziantep'te fabrikalar maÅŸallah harÄ±l harÄ±l çalÄ±ÅŸÄ±yor. Geçen günlerde bir istihdam seferberliÄŸi baÅŸlattÄ±k. Memnuniyetle öÄŸrendim ki Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katÄ±ldÄ±. Valimiz bunun takibini yapacak. Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifÅŸa edeceÄŸimi de burada söylemek isterim. Halen kriz üreten bir sistemde Ä±srar etmenin gereÄŸi yoktur. Biz bu sistemi kendimiz için deÄŸiÅŸtirmiyoruz. Milletimiz ülkemiz için yapÄ±yoruz.B iz 14 yÄ±ldÄ±r ülkeyi yönetirken sistemin bize saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kolaylÄ±kla deÄŸil ÅŸahsi kabiliyetlerimizle bunu yaptÄ±k. Bu durum sistemin artÄ±k iÅŸlemez hale geldiÄŸini görmemize engel deÄŸil." ÅŸeklinde konuÅŸtu.