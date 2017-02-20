SÃ¼rÃ¼cÃ¼lere mÃ¼jde sigorta fiyatlarÄ±nda yeni dÃ¶nem

AraÃ§ yerine kiÅŸilerin sigortalanmasÄ± konusunda bakan ÅžimÅŸek aÃ§Ä±klamada bulunarak, haksÄ±zlÄ±k olmamasÄ± nedeniyle temiz sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n priminin 400 TL'ye kadar dÃ¼ÅŸeceÄŸi, sabÄ±kalÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n ise priminin 5 bin TL'ye Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Araç yerine kiÅŸilerin sigortalanmasÄ± ile sabÄ±kalÄ± sürücünün primi 5 bin TL'ye çÄ±kacaÄŸÄ± için araç kullanmasÄ± zorlaÅŸacak. Hasar maliyeti de düÅŸünce temiz sürücünün primi 400 liraya kadar düÅŸecek.BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, trafik sigortasÄ±nda yeni model üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. ÅžimÅŸek "Trafik sigortasÄ± zorunlu bir sigorta. Sizin karÅŸÄ± tarafa vereceÄŸiniz zararÄ± karÅŸÄ±lamak için düzenlenmiÅŸ. DolayÄ±sÄ±yla arabadan çok aslÄ±nda ÅŸoförün sigortalandÄ±rÄ±lmasÄ± lazÄ±m. ArabanÄ±n sigortasÄ± var, deneyimsiz ÅŸoföre al sür diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var.Hazine'ye söyledim çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°ngiltere'de sürücünün sigortalandÄ±ÄŸÄ± bir sistem. Sadece taÅŸÄ±t deÄŸil sürücünün de risklerini göze alan sistem. Bu muhtemelen kaza ve zarar sayÄ±sÄ±nÄ± azaltÄ±r, primleri aÅŸaÄŸÄ± çeker" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

CEZA PUANI PRÄ°MÄ° BELÄ°RLEYECEK

35 milyon ehliyet sahibine trafik sigortasÄ± yerine sorumluluk sigortasÄ± yapÄ±lacak. Böylece sigorta tabanÄ± geniÅŸleyecek, ÅŸirketler daha düÅŸük primler ile aynÄ± maliyetleri karÅŸÄ±layacak ve kâr edebilecek. Sürücülerin primlerini ise Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'nde bulunan ceza puanlarÄ± belirleyecek. Yani hayatÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geçmemiÅŸ sürücü ile bir sürü ihlale ve kazaya karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ehliyet sahibi aynÄ± primi ödemeyecek.Sorumluluk sigortasÄ± olmayan araç kullanamayacak. EÄŸer kullanÄ±rsa araç baÄŸlanacak.

Kaynak: Habertürk