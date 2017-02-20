Ana Sayfa | EKONOMÄ° 20/02/2017 10:17

Torununa bakan bÃ¼yÃ¼kanne iÃ§in son baÅŸvuru tarihi bugÃ¼n


Devletin yeni projelerinden biri olan ve rekor baÅŸvuruya ulaÅŸan "bÃ¼yÃ¼kanne" iÃ§in son baÅŸvuru tarihi bugÃ¼n saat 23.59'a kadar olacak.

ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, kadÄ±nlarÄ±n istihdamda daha fazla yer almasÄ± için "Büyükanne Projesi"ni baÅŸlattÄ±. Büyükanne Projesi, o kadar büyük ilgi gördü ki baÅŸvuru sayÄ±sÄ± bir anda 65 bini buldu. Rakam yüksek olunca süreç bir süreliÄŸine donduruldu. Ancak yoÄŸun ilgi olunca ek süre verildi. Bu gece 23.59'da bu süre dolacak.

ELEKTRONÄ°K ORTAMDA BAÅžVURU YAPMAYANA FORM

Proje kapsamÄ±nda baÅŸvurular 9 Åžubat'ta baÅŸladÄ±. Bu gece de sona eriyor. Proje kapsamÄ±nda baÅŸvurunuzu elektronik ortamda: https://buyukanne.csgb.gov.tr internet adresinden anÄ±nda yapÄ±labiliyor. Elektronik ortamda yapÄ±lan baÅŸvurularda herhangi bir belge teslimine gerek kalmÄ±yor. Bu form ise herhangi bir nedenle elektronik ortamda baÅŸvuru yapamayan vatandaÅŸlar için hazÄ±rlandÄ±. Elektronik ortamda baÅŸvuru yapÄ±lamamasÄ± halinde, bu baÅŸvuru formu 3 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ çocuÄŸu olan anne tarafÄ±ndan eksiksiz olarak doldurulup, imzalanarak, en yakÄ±n ÇalÄ±ÅŸma ve Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Ä°l MüdürlüÄŸüne teslim edilmeli. BaÅŸvuru formunu ve bu forma ek anketi tam olarak doldurmayanlarÄ±n baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilmeyerek, baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±ndan herhangi birini karÅŸÄ±lamayanlarÄ±n baÅŸvurularÄ± ise reddedilecek.

Kaynak: Yeni Åžafak

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