Ana Sayfa | EKONOMÄ° 20/02/2017 10:24

Ev alacaklara mÃ¼jde devlet 15 bin 575 lira destek verecek


Devlet, ev alacaklara mÃ¼jdeli haber verdi. Herhangi bir bankada hesap aÃ§tÄ±rÄ±p 250- 2.500 TL arasÄ±nda Ã¶deme yapan kiÅŸilere, devlet Ã¶deme sÃ¼resine gÃ¶re destek veriyor.

Bankada hesap açÄ±p 3-5 yÄ±l düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldÄ±klarÄ±nda devlet maddi destek saÄŸlÄ±yor. Uygulama 26 AÄŸustos'ta hayata geçti, 31 AralÄ±k'a kadar 9 bin 726 vatandaÅŸ konut hesabÄ± açtÄ±rdÄ±. Hesaplarda biriken para miktarÄ± da 36 milyon 394 bin 188 liraya ulaÅŸtÄ±. Yeni yÄ±lla birlikte ödeme tutarlarÄ± ve desteÄŸin üst sÄ±nÄ±rÄ± yeniden deÄŸerleme oranÄ±nda arttÄ±. Devlet katkÄ±sÄ± üst sÄ±nÄ±rÄ± 15 bin 575 liraya çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸte destekten yararlanmanÄ±n ipuçlarÄ±:

77 BÄ°N 875 TL BÄ°RÄ°KTÄ°RENE 15 BÄ°N 575 TL VERÄ°LECEK

- Hesaba aylÄ±k en az 259,57, en yüksek 2.595,7 lira yatÄ±rÄ±lacak.

- KatÄ±lÄ±mcÄ±, hesabÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ tarihinde sadece bir kez 31 bin 149 liraya varan tutar yatÄ±rabiliyor.

- Ödeme süresi 36-47 ay olanlar birikim tutarÄ±nÄ±n yüzde 15'i (en çok 13 bin 498 lira): 48-59 ay olanlar yüzde 18'i (en çok 14 bin 536 lira):

- 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (en çok 15 bin 575 lira) kadar katkÄ± alacak. 77 bin 875 lira biriktirene devlet de 15 bin 575 lira verecek.

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