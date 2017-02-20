1 kuruÅŸu neden istemiyoruz TESK para Ã¼stÃ¼ vermeyerek haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸlanÄ±yor

TESK BaÅŸkanÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, 2017 Ocak itibariyle 208 milyon adet 1 kuruÅŸun piyasaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Fakat kimse alÄ±ÅŸveriÅŸten sonra istemediÄŸi iÃ§in ne kiÅŸilerin cebinde ne de marketlerin kasasÄ±nda 1 kuruÅŸ bulmak zor. TESK baÅŸkanÄ± PalandÃ¶ken bununla iÅŸletmelerin haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± veya '1 kuruÅŸ'larÄ±n eritilip satÄ±labileceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Nakit yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸlerde para üstü verilmeyerek haksÄ±z kazanç saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken, "Etiketlerde gözüken kuruÅŸlu fiyatlar, kasada yukarÄ± yönlü eÄŸilim ile yuvarlanÄ±yor. 2017 Ocak ayÄ± itibariyle piyasaya sürülmüÅŸ olan 208 milyon 694 bin 550 adet 1 kuruÅŸ ve 1 milyar 447 milyon 864 bin 750 adet 5 kuruÅŸ bulunmaktadÄ±r. Perakende iÅŸletmelerin bir çoÄŸunda alÄ±ÅŸveriÅŸlerde para üstü olarak kuruÅŸlar verilmemektedir. Her alÄ±ÅŸveriÅŸte vatandaÅŸÄ±n 1 kuruÅŸu ile büyük bir kazanç oluÅŸmaktadÄ±r. VatandaÅŸÄ±mÄ±z bilinçli olmalÄ± ve kuruÅŸunu Ä±srarla istemelidir. Çünkü vatandaÅŸÄ±n kuruÅŸ para üstünü almaktaki Ä±srarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸyerleri de kasalarÄ±nda kuruÅŸ bulundurmaya baÅŸlayacaktÄ±r" dedi. Nakit parayla alÄ±ÅŸveriÅŸ yapan müÅŸterilerden kalan 1 kuruÅŸlarÄ±n toplamda milyonlarca liralÄ±k kazanca dönüÅŸebildiÄŸini vurgulayan Palandöken, "Para üstü olarak kalan kuruÅŸlar kayda girmediÄŸi için tüm maÄŸaza ve ÅŸubelerden yÄ±lda milyonlarca liralÄ±k vergisiz kazanç elde ediliyor. Sonuçta vatandaÅŸÄ±n önemsemediÄŸi kuruÅŸlar yÄ±l sonunda büyük bir kazanca dönüÅŸüyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.