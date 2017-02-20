Ana Sayfa | EKONOMÄ° 20/02/2017 10:32

Mart ayÄ±nda 500 bin yeni mezuna istihdam saÄŸlanacak


Kamu kurumlarÄ±, banka ve Ã¼niversitelerin yeni mezun 500 bin kiÅŸiyi iÅŸe alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, KPSS sonuÃ§larÄ±nÄ±n branÅŸlara gÃ¶re Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hükümetin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± istihdam seferberliÄŸine destek büyürken, kamu kurumlarÄ±, bankalar, üniversiteler, belediyeler personel alÄ±m ilanÄ± yayÄ±mlamaya baÅŸladÄ±. Birçok kurum resmi internet sitesinde ve Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sitesinde ilan yayÄ±mlayarak personel alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Özellikle mart ayÄ±nda yapÄ±lacak alÄ±mlarla binlerce üniversite mezunu gence de iÅŸ kapÄ±sÄ± açÄ±lacak. BazÄ± kamu kurumlarÄ± da kadro taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için Maliye'ye baskÄ± yapÄ±yor. Bu yÄ±l için bütçede 5 bin atama izni öngörülürken, sözleÅŸmeli alÄ±mlarla birlikte 60 bine yakÄ±n atama yapÄ±lacak. Kamu kurumlarÄ± Maliye'den kadro isterken, bakanlÄ±k, ihtiyaç duyulan alanlarda kadro durumu ve hizmet ihtiyacÄ±na göre personel açÄ±ÄŸÄ± olan branÅŸlara KPSS sonucu yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Kaynak:Sabah

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